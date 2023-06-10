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52歲李嘉欣與60歲姊姊慶生 姊妹凍齡美貌曝光

記者陳建嘉／綜合報導
李嘉欣曬出鮮少出現的親姊姊(左一)。(取材自Instagram)
李嘉欣曬出鮮少出現的親姊姊(左一)。(取材自Instagram)

「最美港姐」李嘉欣於2008年與香港富商許晉亨結婚後就淡出演藝圈，她不時曬出臉部近照展現凍齡美貌，雖然她已滿52歲，一舉一動仍受到注目，將於本月20日迎向53歲，最近陸續有慶祝活動，她曬出與大8歲親姊李嘉明一起慶生，2人美貌依舊，狀態絕佳，姊妹都保養得宜堪稱凍齡。

李嘉欣每年生日前後都有許多慶祝活動，最近李嘉欣在IG限時動態分享慶生畫面，只見她與親姊李嘉明、3位閨密聚在一起，同場似乎有3名壽星，合照中看到3座精緻的馬卡龍塔，氣氛溫馨、李嘉欣站在最中間，臉上掛著甜美微笑，身材、臉蛋依舊像是少女，被網友大讚，此外，60歲的李嘉明站在照片最左邊，長髮披肩、穿著白色上衣，皮膚緊緻身材也相當完美，完全不像花甲之齡，外界曾傳出李嘉欣在2005年介紹身家估計有10億的「眼鏡大王」顧毅勇給姊姊，更傳出李嘉明嫁入豪門後，43歲高齡產子，如今是優雅的少奶奶。

許多人見到李嘉欣和李嘉明的現況，紛紛留言驚呼「基因非常強大啊」、「姊妹都不會老，太誇張」、「不科學啊，50、60歲長這樣」、「羨慕了，姊妹倆一定都很幸福，才不會受到歲月摧殘」。

李嘉欣每年都會提前慶生。(取材自Instagram)
李嘉欣每年都會提前慶生。(取材自Instagram)
李嘉欣每年都會提前慶生。(取材自Instagram)
李嘉欣每年都會提前慶生。(取材自Instagram)

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