徐懷鈺「浪姐4」挨罵哭整晚 Ella打氣：「我們在這裡陪你」

Ella開導徐懷鈺。（取材自微博）

徐懷鈺參加陸綜《乘風2023》（以下稱浪姐4）一公表演翻車，遭網友砲轟是「划水天后」，雖然二公表現恢復水準，成果仍差強人意。而第三次公演被安排跟Ella同隊，眼見她飽受負面新聞影響，Ella也給予暖心安慰，說到一半時還哽咽到落淚，讓網友看了為之動容。

徐懷鈺首次表演播出後，剛好在準備第三次舞台的錄影，當天Ella見對方情緒低落抵達現場，透露私下有聯絡對方表妹，得知對方很在意新聞的事，安慰「新聞會被另一個新聞蓋過，不會有人每天一直針對這件事情去評論妳。而且妳要知道，有人喜歡妳，就會有人討厭妳，這很正常」，對方才默默點頭承認為此哭了一晚。

Ella表示徐懷鈺是從小喜歡的偶像，有一天消失在舞台上，就再也看不到她了，忍不住詢問：「那個可愛的女生去哪裡了」，並給予打氣：「就算跳不齊也沒有關係，不齊不會怎麼樣，我也有可能在舞台上有犯錯的時候」，接著強調：「可是犯錯就該死嗎？難道我們不值得有再一次的機會嗎？」最後不忘給予安慰：「不要害怕，我們都會在這裡陪你」。

Ella說「既然有機會留下來，我們就把它做好」，肯定徐懷鈺是願意努力的人，對方也應聲同意。最後她和陳意涵等隊友一起獻上擁抱「加油，我們都愛妳」，暖心鼓勵「妳真的是個很棒的女生，妳也要愛妳自己」，對方小聲回應「我知道」，展現團隊堅的信任及好感情。