禁嫩妻直播賺錢 「大男人」李亞鵬只要小女人？

李亞鵬與小19歲的海哈金喜再婚並生下一女。（取材自微博）

李亞鵬與小19歲的海哈金喜再婚並生下一女，未料今年4月因負債4000萬人民幣，被法院判決強制執行，5月再次被執行1098萬，舊債未還又添新債。為了盡快還清債務，李亞鵬化身拚命三郎直播帶貨，近日，海哈金喜在影片中表示想去做直播帶貨多賺一點錢，被李亞鵬打槍，她覺得這是他的大男人主義，雙方因此爭執不下。

李亞鵬曾上「魯豫有約」，承認與王菲 離婚和經濟狀況有關，他坦言淡出演藝圈後，事業並非一帆風順，曾有6年沒收入，只能靠借錢和過去拍戲存下的錢過日子，魯豫反問：「6年沒有收入？當時你還要養家餬口，是否有過擔心或是害怕？」沒想到李亞鵬竟脫口：「所以我離婚了。」讓場面一度尷尬。

從素人女朋友到瞿穎周迅 王菲，每個女朋友都是李亞鵬的貴人，現在前女友們現在都過得不錯；李亞鵬娶了小19歲的海哈金喜，海哈金喜在事業上幫不了李亞鵬，她只能像個小女人一樣依靠他。

近日，海哈金喜最近則在社群網站 「控訴」另一半太大男人主義，不願意讓她拋頭露面幫忙一起賺錢，要她好好照顧女兒就好，網友見此回應：「找王菲借四千萬不就完了，省得這麼麻煩」、「海哈金喜看似在抱怨，實則在秀恩愛」、「難怪王菲要離」、「支持女人要有自己的工作」。