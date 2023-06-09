單身3年阿嬌街頭被親吻 「新朋友」激似陳冠希

阿嬌與皇甫聖華互動親密，惹來外界熱議。(取材自微博)

香港 女星阿嬌 （鍾欣潼）與中國網紅周揚青 是閨密，日前兩人聚會時，阿嬌被拍到與一名中性風打扮的女子親密互動，對方更是在同行途中，摟著阿嬌親了一下。畫面傳出引起網民熱議，該中性風打扮女子被認出是有「女版陳冠希」之稱的中國網紅皇甫聖華。

香港01報導，根據網上影片，她們與好友一起步出餐廳，打扮低調的阿嬌與一名以中性風打扮的女子走在一起，兩人全程互動頻繁，不時用手肘互碰對方，看起來關係非常好。

眼尖的網民認出片中的女子就是有「女版陳冠希」之稱的中國網紅皇甫聖華。現年33歲的皇甫聖華，在MMC論壇發跡，成為「京城四大TB始祖」之一。她因為樣貌標緻又有英氣，加上一身潮味十足的中性打扮，早在多年前已經知名度甚高。尤其她招牌歪嘴笑容幾乎與藝人陳冠希一模一樣，更被封為「女版陳冠希」。

報導指出，皇甫聖華與不少圈中藝人都是好友，包括超模奚夢瑤、胡杏兒、郭碧婷等，2015年胡杏兒舉行婚禮時，皇甫聖華也有到場參加。皇甫聖華與周揚青更是相識多年，早前周揚青曾曬出13年前後的對比照，並笑言「時代的眼淚」。