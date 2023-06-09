我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：輝達AI軟體可被破解繞過安全限制 外洩隱私資訊

川普擁佛奇合成照引熱議 2024總統大選AI參戰

單身3年阿嬌街頭被親吻 「新朋友」激似陳冠希

娛樂新聞組／綜合報導
阿嬌與皇甫聖華互動親密，惹來外界熱議。(取材自微博)
阿嬌與皇甫聖華互動親密，惹來外界熱議。(取材自微博)

香港女星阿嬌（鍾欣潼）與中國網紅周揚青是閨密，日前兩人聚會時，阿嬌被拍到與一名中性風打扮的女子親密互動，對方更是在同行途中，摟著阿嬌親了一下。畫面傳出引起網民熱議，該中性風打扮女子被認出是有「女版陳冠希」之稱的中國網紅皇甫聖華。

香港01報導，根據網上影片，她們與好友一起步出餐廳，打扮低調的阿嬌與一名以中性風打扮的女子走在一起，兩人全程互動頻繁，不時用手肘互碰對方，看起來關係非常好。

眼尖的網民認出片中的女子就是有「女版陳冠希」之稱的中國網紅皇甫聖華。現年33歲的皇甫聖華，在MMC論壇發跡，成為「京城四大TB始祖」之一。她因為樣貌標緻又有英氣，加上一身潮味十足的中性打扮，早在多年前已經知名度甚高。尤其她招牌歪嘴笑容幾乎與藝人陳冠希一模一樣，更被封為「女版陳冠希」。

報導指出，皇甫聖華與不少圈中藝人都是好友，包括超模奚夢瑤、胡杏兒、郭碧婷等，2015年胡杏兒舉行婚禮時，皇甫聖華也有到場參加。皇甫聖華與周揚青更是相識多年，早前周揚青曾曬出13年前後的對比照，並笑言「時代的眼淚」。

阿嬌自從2020年與賴弘國離婚後，一直未有新戀情，這次飯局與皇甫聖華互動親密，惹來外界熱議，不過亦有粉絲認為兩人只是好友之間的小打小鬧，並無不妥。

網紅皇甫聖華有「女版陳冠希」之稱。(取材自Instagram)
網紅皇甫聖華有「女版陳冠希」之稱。(取材自Instagram)

阿嬌 周揚青 香港

上一則

相隔15年 福伯再扮「瓊斯博士」原因曝光

下一則

阿湯哥同框「替身」 網友競猜誰是本尊

延伸閱讀

郭碧婷逛街十指緊扣向佐 破婚變傳聞

郭碧婷逛街十指緊扣向佐 破婚變傳聞
鍾欣潼背愛馬仕 拒收粉絲公仔 粉絲說真相…

鍾欣潼背愛馬仕 拒收粉絲公仔 粉絲說真相…
同款手環疑與周揚青復合 羅志祥：交往前就戴了

同款手環疑與周揚青復合 羅志祥：交往前就戴了
向佐進駐小紅書 網囑：對郭碧婷好一點才關注

向佐進駐小紅書 網囑：對郭碧婷好一點才關注

熱門新聞

李現身穿白色T恤搭配黑色短褲去看五月天演唱會。(取材自微博)

新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會

2023-06-04 08:00
迪麗熱巴（左）和祝緒丹（右）私交不錯，曾一起到迪士尼樂園遊玩。（取材自微博）

神仙友誼…祝緒丹為迪麗熱巴慶生直呼：我最愛的女人

2023-06-02 23:20
迪士尼真人版「小美人魚」上映後引發不少討論。圖／摘自imdb

英女歌手批「小美人魚」：不想教給女兒這個觀念

2023-05-30 14:02
29歲女友懷孕8個月，82歲的奧斯卡影帝艾爾帕西諾(左)將迎來第4子。(取材自微博)

83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA

2023-06-03 21:07
傑森摩莫亞在「玩命關頭X」扮演的反派很搶戲。圖／摘自IG

馮迪索才擺平巨石強森 又惹怒水行俠

2023-06-02 17:12
王力宏(左)跟李靚蕾徹底撕破臉。圖／摘自微博

李靚蕾無預警出手了…王力宏瘦到像竹竿模樣曝光

2023-06-06 18:31

超人氣

更多 >
街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？

街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？
奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光
華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜

華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜
「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司
當這3種情況出現 你應該停用信用卡

當這3種情況出現 你應該停用信用卡