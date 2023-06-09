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戲說從頭／郭麒麟當打工人「平凡之路」引共鳴

娛樂新聞組／綜合報導
「平凡之路」將鏡頭對準普通職場人。(取材自微博)
「平凡之路」將鏡頭對準普通職場人。(取材自微博)

由郭麒麟、金晨、晏紫東主演的電視劇「平凡之路」是一部聚焦律師的職場生活劇，透過日常生活中的夫妻離婚案、網暴案等，對職場新人等群像進行細緻描摹，令身處不同行業的觀眾產生共鳴。郭麒麟坦言，他喜歡這些帶著濃厚市井氣息的小人物，「律師不應該僅是高高在上的形象」，他的出演反而從一開始就能抓住觀眾的眼球。

人民日報報導，真實而鮮活的職場日常之所以讓許多觀眾共情，離不開創作者對環境、人物狀態和專業領域的摹寫。「平凡之路」對律師行業的呈現專業度較高，對案件的闡述清晰、易理解，細節豐富又有血有肉，從而能夠取信於觀眾。

「平凡之路」將千人千面的職場人塑造得親切可感。榮柯律所的律師和實習律師彷彿就生活在身邊：機智樂觀的潘岩、颯爽果斷的左娜、耿直自信的舒一南、心直口快的范小天、單純乖巧的祝欣欣……劇中，初入職場、朝氣蓬勃的年輕人與摸爬滾打多年、飽經風霜的中年人在思想觀念、行為方式上的碰撞，也加深了觀眾對平凡人生的多重解讀。

紅星新聞報導，劇中郭麒麟飾演的潘岩，來自一座小城市，他沒有任何光環，要學歷沒學歷、要背景沒背景、要人脈沒人脈。求職時投了兩百多份簡歷都石沉大海。最後還是靠女朋友牽線搭橋，才勉強進入到一家三流律所實習。

平凡的潘岩代表了當代打工人中的大多數，也讓屏幕外的觀眾更有代入感。有豆瓣網友就表示，這部劇是「加班演我，吐槽演我，求生欲演我」。

這其實也是吸引郭麒麟接下這部戲的主要原因。在郭麒麟看來，律師不應該僅僅是電視劇中那種「高高在上」的形象，很多小律師也要頻繁地奔波於家庭、公司，去忙活一些雞毛蒜皮的小事。

郭麒麟坦言，自己喜歡這些帶著濃厚市井氣息的小人物，「我覺得這是我非常舒適的區域，而且我也不覺得我戲路窄，這樣的人物太多了。我最怕的就是您把劇本拿過來，我一看這人物離我生活太遠了。」

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