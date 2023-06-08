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「第1美胸」體重升級有蝴蝶袖 徐冬冬霸氣回擊：這是優點

記者陳建嘉／即時報導
徐冬冬。(取材自微博)
徐冬冬。(取材自微博)

31歲中國女星徐冬冬擁有35E完美性感身材，還因此而有「第一美胸」封號，她的戀情、身材也一直是外界關注焦點，最近她狂發新照，不少網友嫌棄臉蛋跟身材不夠好，更提到有張照片的小腹明顯，不過她大方看待，更回應自己的肚子就是有三層肉，並有著方臉以及蝴蝶袖，「你覺得我胖不胖不重要，

因為這就是屬於我自己的美。我們多一些欣賞自己，少一點追隨別人好嗎？」

徐冬冬。(取材自微博)
徐冬冬。(取材自微博)

徐冬冬曾說自己是個碳水化合物狂熱愛好者，平時有控制米飯和麵條食用的分量，體重會落在52至55公斤，萬一沒控制不到一個星期就胖到60公斤。然而，她最近更新一則貼文，提到她從多年前的小V臉變成方臉，也已有蝴蝶袖，因此被網友嘲諷：「肥頭大耳，沒有餘罪，感覺妳火不起來」，對此，她認為肚子長出三層肉又如何，更何況自己的知名度也沒多高，「我很滿足，感恩所有。謝謝你的評價，我會多多回復所有好評和差評，我要做互聯網真人！」

徐冬冬。(取材自微博)
徐冬冬。(取材自微博)

徐冬冬在20歲時，自認缺乏自信，她表示天生骨架大，常被建議減到45公斤，但當時合作廠商就因為信任她，鼓勵她做自已，而她而後終於知名度大開，不但戲約不斷，除了有「第一美胸」之稱，還有人稱她為「票房最高的S級花瓶吸金器」，演出「西虹市首富」、「王牌逗王牌」以及「追龍」都是話題性十足。

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