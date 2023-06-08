轉型失敗？ 迪麗熱巴演檢察官收視崩了

迪麗熱巴演正劇，收視不如預期。(取材自微博)

迪麗熱巴 、佟大為主演的電視劇「公訴」日前上線，該劇講述檢察機關打擊新型網路犯罪情節，幾大檢察機關聯合指導，備受外界關注。但「公訴」最新收視一路下滑，有網友點名迪麗熱巴，稱因為她的演技拖垮了整部劇。

據悉，迪麗熱巴在「公訴」中飾演一名檢察官 ，但開播之初，就有不少網友們認為迪麗熱巴充斥著異域風情的五官不適合該角色，在網路上引起熱議。迪麗熱巴當時無奈表示，「我的臉也變不了，我只能頂著我的臉去演。」不料，最新收視率調查，「公訴」開高走低，慘遭滑鐵盧。

有網友分析，該劇題材本身就冷門、生硬，除非劇情夠精采、全員演技在線才有可能突破重圍，否則容易引發棄劇潮。而很多網友將矛頭指向女主角迪麗熱巴，說她美則美矣，但演不出檢察官複雜的內心，眼神幾乎看不出變化。

迪麗熱巴曾演過「克拉戀人」、「三生三世十里桃花」、「長歌行」、「你是我的榮耀」等，清一色都是愛情劇，角色缺乏挑戰性。「公訴」可說是迪麗熱巴的轉型之作。