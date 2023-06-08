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慶結婚12周年 孫儷甜蜜告白鄧超

娛樂新聞組／綜合報導
孫儷慶結婚12周年，發長文甜蜜告白鄧超。（取材自微博）
孫儷慶結婚12周年，發長文甜蜜告白鄧超。（取材自微博）

孫儷鄧超結婚12年，育有一子一女，是圈中模範夫妻代表之一。7日是他們結婚12周年紀念日，孫儷在微博發長文分享家庭樂，還向鄧超甜蜜告白，非常恩愛。

香港01報導，身為演員的他們工作忙到不可開交，但為了照顧小朋友，這12年來他們早已達成共識，所以才能做到事業家庭兩兼顧，孫儷表示：「我在溫州工作，他在上海带孩子，再過一個月我們就要換班了，這是我們結婚12年來，達成的一個默契。感謝我的這個小家庭，孩子、先生，一直給我滿滿的能量與温度。」

孫儷還分享了與鄧超甜蜜度過的生活片段，雖然這一些日常看似不起眼，但對他們來說是無比珍貴的回憶：「寒冷的冬天我們在篝火旁取暖，炙熱的夏天我們在海邊踏著浪，我們某一天收養了一隻流浪動物，我們一起流淚送别年老離去的牠，我們一起看了一場好看的電影，我們一起吃著零食一邊看五哈。爸爸陪哥哥打球妹妹陪我寫字，遇到難過的事情我們相互鼓勵，碰見開心的事情我們感染笑聲，我們也會意見不合會生氣鬥嘴，但更多的是，一家人一起，一起哭泣，一起感動，一起尖叫，還有很多很多，這些看似不起眼的瞬間，都成為我們無比珍貴的回憶……一點一滴，直到把每個日子填满。365天。」

12年的婚姻生活仍維持得如此幸福，相當不容易，孫儷亦罕有地向鄧超甜蜜告白：「人生最難得的就是長長久久，希望我們可以一直恆温下去。」還希望大家可以心無罣礙，平凡真實的生活下去，平安喜樂，每一天。

孫儷 鄧超 電影

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