鍾欣潼背愛馬仕 拒收粉絲公仔 粉絲說真相…

鍾欣潼日前現身機場，因拒收粉絲禮物被指耍大牌。（取材自微博）

「阿嬌 」鍾欣潼因為工作關係，經常要周圍飛，日前她現身上海虹橋機場 ，身穿黑色衫襯牛仔褲的阿嬌，打扮低調，但愛馬仕（Hermes）藍色鱷魚皮包，估計價值逾港幣40萬元（約5.1萬美元）。不少粉絲表接機，有網民發布一段影片，粉絲送上準備好的禮物，但阿嬌竟然拒收，被指耍大牌。

香港 01報導，原來粉絲送給阿嬌的是公仔，並表示袋入面還有一張卡片，但阿嬌表示 ：「拿卡片出來可以了，叫你不要送公仔啦，我又不是小朋友。」有網民就認為阿嬌的語氣不太友善，似乎有點嫌棄，甚至有發脾氣之嫌，直指她耍大牌。

不過粉絲就紛紛留言為她解危，認為阿嬌只是不想粉絲破費，「她不是脾氣大，是有話就直說不會虛情假意，也是不想粉絲花冤枉錢，她還是把名簽了才走的，脾氣大的話她都不簽了」、「除了不好拿外，有的公仔裡面還有攝像頭，所以盡量別送了」、「她不想扔掉你們的東西，所以叫你們不要送，花、公仔都不要」、「她的意思是送卡片就好了別送其它東西浪費錢又拿不走」、「她已經提醒粉絲很多次不要送禮物了，如果要送她更想收到手寫信之類的」。

事實上，鍾欣潼相當親民，寵粉，她在街頭上閒逛、挑水果，也坦然自若地接受身旁路過民眾的目光。