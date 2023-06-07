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古力娜扎高考596分？工作室澄清是假消息

娛樂新聞組／綜合報導
網傳高考成績596分？古力娜扎闢謠。（取材自微博）
網傳高考成績596分？古力娜扎闢謠。（取材自微博）

近日一則「古力娜扎的高考成績596分」詞條登上熱搜，迅速引發廣大網友熱議，感慨古力娜扎不僅人長得美若天仙，竟然還是一個低調的學霸；不過娜扎工作室第一時間立馬回應後援會，消息有假，希望不要再以訛傳訛，並祝福考生金榜題名。

綜合新浪、網易報導，該消息來源一張截圖，顯示有人問「古力娜扎高考成績單？ 」之後有一網友解答稱是596分，甚至還把個人出生日期和地點以及所就讀過的學校都標出來了，很明顯該名網友指向的就是明星古力娜扎。

按相同的問題在網上再搜索一遍，同樣明確指出明星古力娜扎高考596分。這讓人匪夷所思，而且查詢出來的解答是2022年7月11日寫的，不知道改名網友是真認為娜扎高考這麼多分？還是故意誤導眾人？

詞條登上熱搜後，很多網友都有點震驚古力娜扎的高考分數，也有表示懷疑的，畢竟參加南韓晚會時，念幾個英語單詞的讀音都被全網嘲。

所幸粉絲及時發文闢謠，表示希望不要捧殺，娜扎也沒有立過學霸人設，網上所傳的高考分數是謠言；還有專業課和文化課雙科第一的成績，被北京電影學院錄取也是不實消息。工作室也出面闢謠，「沒有高考596這回事，希望大家看到的都幫我們闢個謠，假消息就別傳啦」。

雖然娜扎第一次在網上走紅就是因為參加北影考試。因藝術類學校美女如雲，當時藝考門口圍著很多記者，都是想拍到顏值高的藝考生。古力娜扎高挑的身材，皮膚白皙、五官精緻，一下就成為了大家的焦點。

娜扎的照片被上傳到網友，被網友稱是「北影最美考生」。

粉絲急忙闢謠也是情有可原的，畢竟娛樂圈的學霸可不好當，之前立學霸人設翻車的示例還歷歷在目。翟天臨就是最好的前車之鑑，甚至之後每年都有人「問候」他，迫使他不得不更改可評論權限。

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