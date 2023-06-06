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65歲梁家輝賽龍舟 大口喘氣顯疲態

娛樂新聞組╱綜合報導
65歲梁家輝現身佛山錄製節目，被發現臉上皺紋非常明顯。(取材自微博)
65歲梁家輝現身佛山錄製節目，被發現臉上皺紋非常明顯。(取材自微博)

港星梁家輝近年頻繁接戲、上綜藝節目，端午節將近，梁家輝為錄製「奔跑吧兄弟」現身內地佛山農村，更爬龍舟應景節日，引起村民轟動。

綜合媒體報導，當天與梁家輝一起錄製「奔跑吧兄弟」者還有魏晨、武藝、陳歡、唐九洲等藝人，梁家輝以一身白衫搭米色外套一馬當先走在最前方，笑容歡快，心情大好。村民夾道歡迎梁家輝一行人，並興奮大叫梁家輝為「九哥」及「靚仔」，更瘋狂舉機拍照。

引人注目的是，65歲梁家輝皮膚黝黑，臉上皺紋非常明顯，雖然四肢纖細，但隱約可看見突出的小肚腩，不復年輕時的瀟灑帥氣，讓人不由感嘆歲月的流逝；好在他的精神狀態相當不錯，整個人看起來活力滿滿。

據報導，梁家輝的祖籍就是廣東佛山，因此他此次回到故鄉，受到了鄉親們的熱烈歡迎。隨後梁家輝和其他明星換上背心，開始體驗當地特色賽龍舟。他親自站上龍舟擔任鼓手，為其他人加油助威。只見他賣力打鼓，手臂上的青筋不時冒出來，可見用力之大。

不過梁家輝已有一定年紀，進行高強度運動令他甚為吃力。龍舟上有成員小心翼翼地攙扶梁家輝，怕他跌倒；下船後，他累得大口喘氣，大汗淋漓，顯得相當疲憊。

說起來，梁家輝已經出道43年，如今依然活躍娛樂圈，持續拍電影，是毫無疑問的影壇常青樹。

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