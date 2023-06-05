背小三罵名7年… 古力娜扎重開留言：惡評不會再影響我

走過「小三」風波，古力娜扎終於重啟社交平台評論功能。(取材自微博)

中國新疆 四美之一的古力娜扎，外形甜美，五官精緻，有著「新疆維納斯」稱號。情路坎坷的她，2015年公開與男星張翰的戀情後，遭網友質疑「小三」，不敵壓力的她只好關閉社群留言。如今，7年過去了，娜扎終於重啟評論功能，並表示「惡評不會再影響我」。

娜扎打開微博 評論區，並發文，「一眨眼都7年了，以前不能面對的，現在也都沒什麼了。謝謝每個維娜絲多年的支持和鼓勵，往後的每年每天希望我們都能互相陪伴，也希望我們在各自的人生軌跡中都能發光發亮~評論區打開啦，來聊天吧。」

古力娜扎2014年與張翰合作電視劇「山海經之赤影傳說」因戲生情，2015年8月兩人在微博公開認愛。怎料不久前，與張翰交往了5年的鄭爽 ，才單方面宣布分手，三人關係引發網友猜測，更有鄭爽粉絲質疑娜扎是「小三」，大量謾罵聲湧入娜扎的微博，她不得不關閉微博留言功能。

如今，看到娜扎終於走出來，很多粉絲紛紛為她打氣，「哪朵玫瑰沒有荊棘，沒什麼能掩蓋住當年那個女孩，繼續勇敢做自己」、「一路走來，一路有流言蜚語澎湃，還好花開不敗」。

娜扎也回應：「曾經面對惡評，覺得一關了之，看不到就沒事了。現在沒事啦，惡評不會再影響我，也不會再讓我內耗，我也不怕啦！」她並和粉絲分享生活近況，又拍片大跳泰式搖擺舞，再獲網友按讚。