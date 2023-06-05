韓庚、鄭愷「老友重逢」 「前任4」勾回憶殺

「前任」系列絕佳老友組合韓庚(左)、鄭愷默契回歸。（取材自微博）

由「前任」系列導演 田羽生執導，韓庚、鄭愷領銜主演的愛情喜劇電影 「前任4：英年早婚」日前發布「老友重逢」版海報，老搭檔韓庚、鄭愷合體亮相回歸，同時也勾起了一波「前任」系列橫跨十年的情懷「回憶殺」。

綜合媒體報導，2013年，「前任」系列第一部「前任攻略」正式拍攝，影片一經上映，便憑藉犀利風趣的台詞、笑淚交織的劇情以及對於愛情的精準剖析，引發共鳴。2017年，「前任3：再見前任」橫空出世，狂攬超19億票房，成為了中國製作愛情喜劇電影的票房天花板。

「前任4：英年早婚」中，從韓庚飾演的孟雲與鄭愷飾演的余飛，各自的生活展開全新的故事。孟雲開始考慮進入人生的下一個階段，但是對於「為什麼要結婚」這個問題，卻遲遲找不到令自己滿意的答案。林佳（于文文飾）的歸來，是否會讓兩人的關係發生新的變化？余飛和丁點（曾夢雪飾）自創「結婚冷靜期」，可從戀愛到婚姻的轉變並不容易，摩擦頻出的他們將如何應對？

此次發布的海報中，「前任」系列絕佳老友組合韓庚、鄭愷默契回歸，二人分別拿著一份體檢報告彷彿手握自己的「最高機密」，卻又忍不住瞥一眼對方的「近期戰報」，直接在體檢中心上演了一場不分上下的「心理戰」。

于文文也是「前任」系列老班底。（取材自微博）

本片陣容中，不僅有「前任」系列老朋友韓庚、鄭愷、于文文、曾夢雪、羅米回歸，還有劉雅瑟、張天愛、朱顏曼滋等新朋友加盟。

據悉，劉雅瑟是第40屆香港 電影金像獎最佳女主角得主；張天愛曾主演「從你的全世界路過」、並在「乘風破浪的姐姐」表現亮眼的，而朱顏曼滋則在「流浪地球2」中表現不俗，三位顏值與演技兼具的優秀演員將豐富「前任」大家庭。