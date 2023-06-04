五月天北京鳥巢嗨唱 王源助陣合唱：終於圓夢

五月天邀王源(右三)擔任演唱會嘉賓。(圖：相信音樂提供)

五月天在北京 鳥巢舉辦「諾亞方舟10周年進化復刻限定版」演唱會，人氣男神王源擔任嘉賓助陣，合唱「如果我們不曾相遇」，阿信臨時加碼考他「知足」、「流星也為你落下來了」，讓歌迷相當驚喜。

男團「TFBOYS」成員王源是五月天的粉絲，多次在個人巡迴演唱會和綜藝節目裡翻唱「如果我們不曾相遇」，這次終於圓夢對唱，他表示非常感動，問阿信：「如果我有一天來鳥巢，五月天可以來當我的嘉賓嗎？」阿信伸出手跟他打勾勾說：「一言為定。」

阿信說：「五月天第一次來到鳥巢是諾亞方舟，當時是10萬人進場、2023年的今天是10萬01人進場，為什麼是1呢，是因為怪獸把他女兒帶來諾亞方舟現場，有可能方舟最小乘客！」全場歌迷熱烈尖叫歡迎；怪獸和石頭嗨到脫掉外套，阿信隨即拱石頭脫衣，石頭笑說：「不行！我覺得對下一首視覺效果不好。」瑪莎和阿信你一言我一句笑稱把「星空」改為「上空」，逗得全場歌迷笑不停。

阿信也和師妹家家合唱「如煙」， 家家想起剛出道時跟著師兄南征北討，她說：「心情像是回到當年，只是現在已經不會再害怕，心境上有點小小不同，這次從出場到唱完聽下有人在呼喚我名字，很開心，謝謝大家記得我！」

此外，五月天的最終場，請到歌手華晨宇當嘉賓，不料疑似因五迷不滿華晨宇粉絲喧賓奪主，竟直接喊起與華晨宇未婚生女的舊愛張碧晨名字，場面一度尷尬。

微博 流傳一段影片，只見大批歌迷在鳥巢外舉著手燈高喊「張碧晨」，有網友指出：「華晨宇粉絲拉橫幅大聲應援華晨宇，引發五月天粉絲不滿，全場大喊張碧晨。」而「張碧晨沒惹任何人」也因此上了熱搜。

華晨宇、張碧晨早在2018年就傳出緋聞 ，但始終未承認交往，直到2021年1月網路爆出「3000萬粉絲頂級男藝人」偷偷生小孩，1歲了才報戶口，老婆也是圈內人，華晨宇、張碧晨才發聲承認。