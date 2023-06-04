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港劇「一舞傾城」重口味挨轟低俗老套 王晶：收視好就行

娛樂新聞組／綜合報導
講述80年代香港夜總會舞小姐故事的「一舞傾城」，被批劇情低俗又老套。(取材自微博)
講述80年代香港夜總會舞小姐故事的「一舞傾城」，被批劇情低俗又老套。(取材自微博)

由王晶擔任總製作人的香港電視劇「一舞傾城」，講述80年代夜總會舞小姐的故事，被稱作港版「華燈初上」。但該劇自開播後就話題不斷，網友批評劇中的不少重口味劇情低俗又老套，王晶甚至被吐槽，「都2023年了還寫這種劇本。」

「一舞傾城」將背景設置在20世紀80、90年代的香港，以華麗的「萬國城」為故事舞台，演出陣容包括陳法蓉、姚子羚、蔡潔、陳星妤、文凱玲、鄺潔楹、莊鍶敏等。故事敘述舞廳小姐在「萬國城」這個名利場裡，如何面對風起雲湧的糾葛和爭鬥。

劇中有許多重口味劇情，包括暴力、色情，還以「萬國城最後一個處女」為賣點，遭網友嘲諷「太離譜」。連香港資深藝人李婉華也跳出來，痛批劇本的價值觀不正確，恐怕對年輕人造成不良影響。

李婉華在TVB時期拍過不少電視劇，婚後淡出演藝圈，定居加拿大。她近日忍不住在個人YouTube頻道上公開批評「一舞傾城」教壞年輕人。其中，她最不能接受戲中女星袁潔儀為錢逼女兒販賣初夜，其他角色也不斷強調處女之身有多值錢，令她看不下去。

對此，王晶接受媒體採訪時，坦言不在意外界評論，還說，「多人看，收視好，那就可以了。」

而女主角陳法蓉面對爭議也委婉表示，「我看過整個劇本，雖然和之前比起來有很多改動，但仍然反映了夜總會背景和上世紀90年代的香港風情，包括黑幫和姐妹情誼。」試圖為劇情平反。

香港 加拿大 YouTube

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