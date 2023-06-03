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Angelababy與神秘男吃飯 助理這句話堵住吃瓜群眾

娛樂新聞組／綜合報導
Angelababy被爆傳出新戀情。（取材自微博）
Angelababy被爆傳出新戀情。（取材自微博）

中國女星Angelababy（楊穎）去年和男星黃曉明離婚，兩人恢單後感情動外界持續關注，黃曉明早前被爆新戀情，新歡為網紅葉珂，雙方皆未承認；而2日狗仔「酷哥追星日記」則爆料曾碰到Angelababy與一神秘男子一起吃飯，疑似有新戀情。對此，Angelababy助理回應「我姐單身」，火速闢謠。

「酷哥追星日記」指出，前陣子巧遇Angelababy和一名神秘男子吃飯，該名男子曾出席Angelababy的生日派對，為了避嫌沒出現在合照，後來男子被目擊坐在保母車上等Angelababy拍戲，男子先回到Angelababy的豪宅，並直接按密碼鎖開門，接著兩人在家待了一整天，可見2人關係相當親密。翌日，Angelababy出門工作，該男子則與司機共進午餐，之後再次返回豪宅。

消息一出，該話題即登上熱搜首位，雖然網友懷疑真假，但認為Angelababy既然單身，拍拖也很正常。Angelababy本人對此暫未做出回應，但Angelababy的助理火速在微博發文否認傳聞，霸氣強調「我姐單身」。

Angelababy 黃曉明 微博

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