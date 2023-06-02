長太美「不適合」演檢察官 迪麗熱巴嘆：改不了臉

迪麗熱巴演檢察官，卻因為「長相太美」遭到網友質疑。(取材自微博)

有「新疆四大美女」封號的迪麗熱巴 ，在影視劇中挑戰過多種角色，但她最近在新劇「公訴」中出演一名檢察官 ，卻被許多人質疑形象不合。她接受訪問時坦言確實會擔心觀眾看法，「但臉也改變不了。」這番言論登錄上熱搜。

劇中，迪麗熱巴飾演法學院高材生安旎，入職檢測 院後被分到神秘的第四檢測部工作，面對眾人多棘手的犯罪案件，她都能一一破解。熱巴表示，安旎是一個溫暖又堅強的女孩，希望女人能看到她身上這種不服輸的神。

就是這樣一個角色，卻被眾人指出，迪麗熱巴充滿異域風情的五官不適合該名角色，並在網上發起熱議。

迪麗熱巴近期受到訪問時被問及「會不會擔心迪熱巴的影子太重」時，指出：「說實話是有的，但我也做不了什麼太大的改變，臉也改變不了，只能頂著我的臉去演。」

此外，熱巴還提到，為了不讓「臉」影響角色太重，她投入更多的精力在角色的塑造上，「在配音、在表演上都更加努力，讓觀眾們去相信她真的是一位檢察官。」

對此，不少粉絲聲援迪麗熱巴，「漂亮不是罪」、「沒有人規定檢查官方應該長什麼樣子」，還稱讚她演得很好，希望迪麗熱巴不受酸言酸語影響。

另據統計，「公訴」開播以來，收視連跌三天，播出平台熱度也才7000左右。有網友分析，可能很多觀眾對正劇並不感到興趣，其次，劇集在宣傳上也不如偶像劇話題性強，有這樣的結果並不意外。