趙露思、 張馨予個資遭洩 支持動保竟被盯上

趙露思（見圖）、張馨予遭虐貓團夥公布個資。（取材自微博）

中國近期陸續爆出美食網紅「傑克辣條」虐貓事件、家暴 男威脅妻子並砍死柯基犬事件，網友們群起撻伐，並喊話應該立嚴懲，女星張馨予日前於微博 公開發聲：「反對處刑式虐待動物，反對傳播血腥直播視頻」，呼籲立法。

而網絡作家「鴨聖婆」也是愛護動物者，日前透露，張馨予公開表態對虐待動物的看法後，「傑克辣條群組」內竟有人揚言要「開盒（非法獲取）」張馨予的個人資訊，她表示當知道這事後，第一時間就截圖並告知張馨予團隊，也得到對方回應，還提醒她要小心。「鴨聖婆」坦言本以為事件就此結束，沒想到虐貓團夥仍盯上張馨予，甚至將藝人趙露思、金星的個人資訊和手機 號碼都公開洩露，讓她驚問：「試問他們對明星尚且如此，我們普通人又該如何自保？」

「鴨聖婆」透露已有不少藝人、微博大V、網紅被「傑克辣條」一群人非法獲取個資，甚至遭威脅，導致有博主因此恐慌，而不僅名人，更有許多普通人，甚至還有未滿14歲的未成年人都被盯上，成年人被他們騷擾尚且恐慌抑鬱，更何況是未成年人？

因此，「鴨聖婆」呼籲大眾重視此事，說道：「他們正在把魔掌從小動物伸向人類，希望可以有更多人關注這件事情，救貓，救人，亦是在救自己。」

鴨聖婆的PO文發出後，吸引許多網友關注，眾人也紛紛質問「第三次上熱搜了，為什麼沒有警方介入取締」、「愛動物從來不是她們被傷害的理由，今天是人（肉搜）她們的個人資訊，明天就不知道會發生什麼了」、「到底要做到什麼程度上面才會管啊」。