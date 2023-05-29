王一博遭私生跟蹤騷擾 飛機上跪地大喊「陛下我愛你」
粉絲追星行為踰矩，不僅可能影響藝人工作，還有可能有安全疑慮，最近中國明星王一博受私生困擾，疑似對方跟機甚至還在機上跪地大喊，硬要向王一博告白，導致機上乘客受影響，空服員報警處理，王一博經紀公司樂華娛樂也發聲明呼籲抵制私生踰矩行為。
私生鬧機畫面在網上流傳，影片中可見一女子在機上大喊「陛下，我愛你我愛你我愛你」，引起其他乘客不滿，而一旁空服員似乎正要規勸女子。而有網友上爆料「一個瘋狂粉絲一上飛機就跪在王一博面大什麼什麼大人我愛你」，並透露當飛機廣播馬上要起飛時，該狂粉又再大喊我愛你，而其他人要她閉嘴，女子就跟人吵。爆料內容還指該私生一路都不受控，飛機落地後就叫來了警察和救護車。
而王一博經紀公司樂華娛樂27日發出聲明，透露王一博近期受私生困擾，已嚴重影響到其個人工作，甚至家人、朋友的日常生活和社會公眾秩序，當中指出「劇組拍攝期間在酒店蹲守，並雇傭多人闖入劇組，嚴重影響劇組的正常拍攝，經報警批評教育後仍不克制極端行為；多次前往王一博先生的父母和朋友家進行騷擾，並在公眾場合圍堵藝人，屢次跟機、追車，並在機艙內尋釁滋事破壞社會公共秩序。」聲明中呼籲抵制通過不正當渠道獲取藝人行程等追私行為及一切可能擾亂公共秩序的違規行為，特別是跟蹤藝人及其親友的私人行程和騷擾行為。
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