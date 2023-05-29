王一博遭私生跟蹤騷擾 飛機上跪地大喊「陛下我愛你」

王一博。（取材自微博）

粉絲追星行為踰矩，不僅可能影響藝人工作，還有可能有安全疑慮，最近中國明星王一博受私生困擾，疑似對方跟機甚至還在機上跪地大喊，硬要向王一博告白，導致機上乘客受影響，空服員報警處理，王一博經紀公司樂華娛樂也發聲明呼籲抵制私生踰矩行為。

私生鬧機畫面在網上流傳，影片中可見一女子在機上大喊「陛下，我愛你我愛你我愛你」，引起其他乘客不滿，而一旁空服員似乎正要規勸女子。而有網友上爆料「一個瘋狂粉絲一上飛機就跪在王一博面大什麼什麼大人我愛你」，並透露當飛機廣播馬上要起飛時，該狂粉又再大喊我愛你，而其他人要她閉嘴，女子就跟人吵。爆料內容還指該私生一路都不受控，飛機落地後就叫來了警察 和救護車。