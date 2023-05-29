瘦子說唱節目穿太素 熱狗：要幹大事

瘦子參加「中國說唱巔峰對決2023」備受矚目。(圖：愛奇藝國際站提供)

愛奇藝綜藝「中國說唱巔峰對決2023」本周播出第四集，賽制來到二對二競技，這輪賽事相當殘酷，輸的一方其中一員被吸納進贏的一方，另一位則直接淘汰。第一組就相當戲劇性，歐陽靖因為年紀最大，被指定上台抽出PK順序，沒想到他抽到自己，同隊的瘦子傻眼上台，兩人商量了一下後，決定挑戰擁有演唱實力的李佳隆和依加，為日後戰隊走向做準備。

瘦子上台後，因為穿著樸素被其他rapper討論，熱狗解釋了這件事，「當他戴帽子穿很休閒的時候，我就知道他今天要幹大事了！」歐陽靖的饒舌實力不容小覷，不過中文不好的他，總是因為語言問題被質疑，「一直有人覺得我中文說唱實力沒有到達他們心中的地位」，這次他和瘦子選唱改編「祖先」，為了準備比賽，他特地飛到台北排練，歌詞大躍進驚艷全場，最後贏得比賽。

瘦子訪問時表示，自己相當佩服歐陽靖，他認為要到一個不是母語的環境比賽，那需要很大的勇氣，「他因為喜歡嘻哈喜歡舞台，所以一直學習中文，想寫出更好的歌詞，我就會有一股熱血，我想要跟他一起來完成目標。」他的目標就是只要歐陽靖不停下，他就會繼續做下去。

除了精彩的賽事，節目組特別找瘦子和小春互問問題，緩解緊張氣氛。瘦子問小春，如果可以跟任何一個rapper交換身體，會想跟誰換，小春毫不猶豫說出大淵的名字，瘦子認同表示，「當他很棒耶，可以不用節食，也不用擔心今天自己比較胖或比較瘦！」至於到荒島會帶誰，小春說出了瘦子的名字，主要是因為對方會露營，不過這理由立刻被打槍，「去荒島最重要的不只是露營，你要找東西吃」，瘦子建議他應該要帶大淵，小春立刻秒懂：「因為可以吃他嗎？」瘦子笑說：「你可以吃比較久，我沒什麼肉可以給你吃。」