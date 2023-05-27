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「人生大事」羅京民病逝 朱一龍不捨哀悼

記者陳建嘉／綜合報導
朱一龍(右)、羅京民(左)演出「人生大事」。（取材自微博）
朱一龍(右)、羅京民(左)演出「人生大事」。（取材自微博）

演出Netflix熱門電影「人生大事」的資深演員羅京民，26日凌晨病逝，享壽67歲。羅京民的逝世噩耗傳出後震驚大陸演藝圈，相關關鍵字立刻登上微博熱搜，朱一龍也發文緬懷。

媒體報導指出，中視協演員工作委員會26日上午11時30分左右發布消息，表示演員羅京民因病於凌晨逝世，享壽67歲。同為知名演員的後輩張譯在微博發文嘆：「心疼你啊，老爺子。」王鶴棣悼念：「羅老師，一路走好」；導演製片李文龍寫道：「羅京民老師駕鶴西去，影視行又一巨大業一大損失，願羅老師千古。」

朱一龍則在午間發文表示：「羅京民老師，一路走好。」並放上轉成黑白色彩的對方劇照，他們之間的緣分很深，在去年共演的「人生大事」，他所飾演的莫三妹有坐牢前科，被經營葬儀社的父親老莫（羅京民飾演）嫌棄，直到武小文（楊恩又飾演）闖入自己的生活，決心要做個好爸爸，故事感人，不僅創下人民幣17億（約2.4億美元）票房，更在登上Netflix締造點閱新高紀錄。

羅京民的本名為羅京明，1956年出生於陝西省西安市，是大陸男演員、話劇演員。羅京民曾因主演「士兵突擊」被觀眾所熟知。之後演出「平凡的世界」、「我的團長我的團」和「人生大事」，而他在「人生大事」中的台詞「人生，除死無大事」，是不少影迷認定全劇金句。

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