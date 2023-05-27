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「跳水皇后」郭晶晶同框影劇天后 世紀合照氣場強大

娛樂新聞組／綜合報導
郭晶晶(左)和鞏俐(右)合影。（取材自小紅書）
郭晶晶(左)和鞏俐(右)合影。（取材自小紅書）

41歲「跳水皇后」郭晶晶日前和老公霍啟剛現身威尼斯雙年展，之後又出席在佛洛倫斯舉辦的晚宴，更在現場與57歲的巨星鞏俐合照，兩大女神同框氣場強大。有網民轉發兩人的「世紀合照」，迅速在網路上瘋傳。

搜狐報導，郭晶晶當天穿著一套銀藍色的亮片上衣與黑色長裙，首飾更是價值高達百萬元人民幣。這身行頭下來，看起來既溫婉又高貴大方。鞏俐則選擇了一套黑色褲裙的組合，顯現出她窈窕的身段。兩人的服飾搭配和首飾，都顯示出奢華的品味與氣質。

在宴會上，鞏俐氣場全開，侃侃而談，畢竟鞏俐早就是時尚圈的寵兒。相比之下，郭晶晶在這樣的場合下可能還稍顯生疏，她的笑容中還透著些許的拘謹，動作也不如鞏俐來得從容不迫。但是，有鞏俐在身邊，郭晶晶放鬆了許多。

而且當天鞏俐還挽著郭晶晶的手臂，兩人親密地交談。這一舉動相當罕見，因為過往鞏俐參加各類公共場合，很少會如此主動親暱地拉著其他女性明星的手。不過在這次盛會的座位安排上，鞏俐選擇了相對邊角的位置，而郭晶晶似乎坐在C位。

不得不說這次兩位女神的合體真是大飽眼福，很多人都沒想到這二位竟然還有同框的一天，而鞏俐將C位留給了郭晶晶，也凸顯了她的高情商。

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