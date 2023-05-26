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被張天愛撞滿懷 吳磊「非禮勿視」被讚小紳士

娛樂新聞組／綜合報導
吳磊被張天愛不慎撞到，紳士反應全被拍下。(視頻截圖)
吳磊被張天愛不慎撞到，紳士反應全被拍下。(視頻截圖)

一年一度的華表獎頒獎禮日前甫落幕，當天，發生了一段關於吳磊的小插曲，讓他的「暖男弟弟」形象再獲肯定，並登上熱搜，引發粉絲熱議。

當天，在一場大合照環節時，吳磊被緊跟在後的張天愛不慎撞到，張天愛當場嚇了一大跳，吳磊則馬上關心女方有否受傷，更急將視線避開低胸禮服敏感位置，整個過程被媒體拍下，相關視頻更在網上瘋傳。

網友看了後，紛紛大讚「三石弟弟」又帥又紳士，媲美好萊塢知名男星基努李維的「紳士手」。

童星出身的吳磊今年才23歲，但他「暖男弟弟」形象深入人心，不只一次被曝光暖舉，更多次因為紳士舉動上熱搜。許多和他合作過的女明星，都曾感受過他的溫暖與善解人意。

吳磊15歲時，曾和譚松韵在「旋風少女」組CP，在現實生活中的他，比譚松韵小了9歲，因此許多記者緊咬年齡問題去煩譚松韵。吳磊見狀，霸氣回應，「沒錯，我15歲她6歲，我們確實差9歲。」

古裝劇「長歌行」中，女主角迪麗熱巴也比吳磊大了7歲，她在受訪時曾表示，和吳磊演愛情戲，感覺讓他吃虧了，沒想到吳磊回答，「沒事，妳顯小，我顯老。」暖心安慰陷入年齡焦慮的熱巴。

吳磊繼「琅琊榜」的小飛流後，近幾年演出多部膾炙人口的電視劇，包括「星漢燦爛·月升滄海」、「愛情而已」，人氣口碑雙收，如今他的「暖男」形象更是為他收服不少婆婆媽媽的心。

吳磊一向給人健康陽光的形象。(取材自微博)
吳磊一向給人健康陽光的形象。(取材自微博)

迪麗熱巴 基努李維 好萊塢

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