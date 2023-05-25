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曾遭封殺寫真女神 趙碩之客串港版華燈初上 被挖黑歷史

記者楊起鳳／綜合報導
趙碩之過去有寫真女神之稱。（取材自Instagram）
趙碩之過去有寫真女神之稱。（取材自Instagram）

由王晶監製的香港TVB「一舞傾城」號稱是港版「華燈初上」日前開播，描述80年代夜總會舞小姐的故事，由於每集都有挑戰電視尺度的裸露鏡頭、狗血劇情，引發觀眾正反兩極評價，最近又出現寫真女神趙碩之客串，她過往往黑歷史也被起底，還曾被電視台封殺。

昔日香港寫真女神趙碩之，因網路上公開自己和已故監製錢國偉的性感照，疑似因此遭到電視台封殺。直到2020年，她才重新返回TVB，客串「愛·回家之開心速遞」等劇集。最新一集中的舞小姐「媚媚」原本由鄧伊婷飾演，但因她在拍攝前被大陸判定為確診，拍攝時間又十分緊迫，電視台只好找35歲的趙碩之來頂替。

趙碩之於2006年因拍攝銀行廣告而被發掘，隨後與林建名旗下娛樂公司簽約。2008年開始在TVB拍攝連續劇，第一部劇集「盛裝舞步愛作戰」中飾演女二，聲勢看好。然而，她在劇集播出期間，將自己和錢國偉的性感照放上網，據信因此遭到電視台封殺。

不過，趙碩之所推出泳裝寫真集大賣，2011年又推出第二本寫真集，因此成為寫真界女神。還成為了老闆林建名的寵兒，2013年因續約問題爆發了矛盾，趙碩之在記者會上哭訴公司「講錢不講心」，而林建名反指她不懂得珍惜機會。雙方互相指責感情一度破裂，後來林建名選擇放生，之後趙碩之轉向電影界發展演技也漸漸受到肯定。

趙碩之(右)曾是林建名的寵兒。（取材自Instagram）
趙碩之(右)曾是林建名的寵兒。（取材自Instagram）

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