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減重過度暴飲暴食？黃曉明一口氣吃5碗方便麵

娛樂新聞組／綜合報導
黃曉明曾為電影角色，在短短時間內減重15公斤。(取材自微博)
黃曉明曾為電影角色，在短短時間內減重15公斤。(取材自微博)

中國男星黃曉明在2021年為拍攝電影「戴假髮的人」，在短短時間內減重15公斤，顏值回春，不只甩掉「油膩感」，人氣也提升不少，近年也始終保持好身材。但他日前在社交平台PO文自曝，一口氣吃5碗方便麵，引起網友熱議他是否減重過度開始暴飲暴食了。

黃曉明日前在微博發文與粉絲互動，他寫道，「在機場等飛機，實在忍不住破戒了，一口氣吃了四碗方便麵！太香了！還有一碗吃還是不吃？」並附上四碗只剩下湯底的即食麵，以及一碗泡好的即食麵，令網友相當震驚！過了一陣後，他又在評論區曬出湯底，表示：「第五碗也吃掉了。」

文章一出，即刻登上微博熱搜，引起網友討論。

對於黃曉明此番舉動，網友半信半疑，有人留言，「我的媽呀，你一個人吃的」、「你真暴飲暴食了？我不信」、「建議發視頻 不然算你假吃」。但也有人說，「曉明哥你這是迷你桶，我也可以」等。

黃曉明曾說自己是易胖體質，他曾在實境節目「中餐廳」中吃飯，但為了身材只吃一根麵條，惹得同桌資深女星寧靜忍不住斜眼看他，還說：「我覺得你有點做作！」

黃曉明前兩年為了拍攝「戴假髮的人」，短短一個月瘦了10多公斤，還傳出他因為急速減肥導致身體出狀況，留下後遺症，黃曉明當時也承認，「很痛苦，不建議大家模仿。」

黃曉明曬出一口氣吃5碗方便麵的照片。(取材自微博)
黃曉明曬出一口氣吃5碗方便麵的照片。(取材自微博)

黃曉明 減重 微博

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