伊能靜再婚秦昊後被讚情商高「這個人是關鍵」

伊能靜（右）、秦昊姊弟婚相差10歲感情好。(取材自微博)

伊能靜與哈林（庾澄慶）有過一段婚姻，兩人於2009年離婚，與男星秦昊於2015年結婚，庾澄慶則於2016年與主播張嘉欣結婚，各自二婚後生活幸福，不過近日微博 突冒出「庾澄慶伊能靜be美學」關鍵字且上了熱搜，網熱議出哈林經典歌曲《春泥》就是當時2人詞曲合作的作品 ，但也有人覺得都已有各自生活，何必再回首。

中國編劇祝明23日發文，表示看著網路營銷號寫著伊能靜與秦昊的相處讚「兩人情商高」，但她覺得秦昊媽媽才是最關鍵的人物。

祝明表示，看秦昊媽媽不搞婆媳競爭、算計，感覺是個幽默、豁達、真實的老太太，並且樂於誇人。她指出，「伊能靜有時候會比較緊張，老太太都是講好不講壞，一直誇媳婦就是關心自己，小靜就是人好，善良。不管發生啥事，都是從好的那面講，緊張的氣氛一下就能被她消解掉。」且綜藝中常看秦昊媽媽對伊能靜叫「小靜」就像叫自家女兒一樣，是個有愛且很正能量的人。

其實伊能靜日前發文談「三個媽媽」便談到「婆婆」，直呼：我的婆婆真是人間極品！她形容婆婆個性明媚、笑容燦爛，是個多采多姿的女人，也表示「她讓我覺得人間沒有任何的不美好，一切都會化解，一切都是值得。」