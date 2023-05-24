我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

禁買房買地 佛州華人控告德桑提斯：違憲、歧視

NBA／泰托姆飆34分 綠衫軍阻止熱火關門

伊能靜再婚秦昊後被讚情商高「這個人是關鍵」

噓！星聞／即時報導
伊能靜（右）、秦昊姊弟婚相差10歲感情好。(取材自微博)
伊能靜（右）、秦昊姊弟婚相差10歲感情好。(取材自微博)

伊能靜與哈林（庾澄慶）有過一段婚姻，兩人於2009年離婚，與男星秦昊於2015年結婚，庾澄慶則於2016年與主播張嘉欣結婚，各自二婚後生活幸福，不過近日微博突冒出「庾澄慶伊能靜be美學」關鍵字且上了熱搜，網熱議出哈林經典歌曲《春泥》就是當時2人詞曲合作的作品 ，但也有人覺得都已有各自生活，何必再回首。

中國編劇祝明23日發文，表示看著網路營銷號寫著伊能靜與秦昊的相處讚「兩人情商高」，但她覺得秦昊媽媽才是最關鍵的人物。

祝明表示，看秦昊媽媽不搞婆媳競爭、算計，感覺是個幽默、豁達、真實的老太太，並且樂於誇人。她指出，「伊能靜有時候會比較緊張，老太太都是講好不講壞，一直誇媳婦就是關心自己，小靜就是人好，善良。不管發生啥事，都是從好的那面講，緊張的氣氛一下就能被她消解掉。」且綜藝中常看秦昊媽媽對伊能靜叫「小靜」就像叫自家女兒一樣，是個有愛且很正能量的人。

其實伊能靜日前發文談「三個媽媽」便談到「婆婆」，直呼：我的婆婆真是人間極品！她形容婆婆個性明媚、笑容燦爛，是個多采多姿的女人，也表示「她讓我覺得人間沒有任何的不美好，一切都會化解，一切都是值得。」

微博

上一則

「鷹眼」傑瑞米雷納重傷後首次慢跑 曝「最困難一步」

延伸閱讀

才肺纖維化 80歲張帝驚傳「永別」家屬吐實情

才肺纖維化 80歲張帝驚傳「永別」家屬吐實情
庾澄慶被爆心臟病發 經紀人：太扯了

庾澄慶被爆心臟病發 經紀人：太扯了
庾澄慶被爆心臟病發噩耗 經紀人不忍回應了

庾澄慶被爆心臟病發噩耗 經紀人不忍回應了
伊能靜量身打造「秦昊減肥食譜」網友實測第2天就病倒

伊能靜量身打造「秦昊減肥食譜」網友實測第2天就病倒

熱門新聞

劉亦菲完美駕馭「死亡芭比粉」長禮服。（取材自微博）

劉亦菲完美駕馭死亡芭比粉 多肉身材如希臘女神

2023-05-18 02:28
范冰冰「仙女裝」露出半球。(取材自微博)

范冰冰仙女裝露半球 頭飾被笑戴柚子皮

2023-05-19 09:00
張柏芝疑似意外曝光3子Marcus長相。圖／摘自IG

張柏芝3子正臉曝光 顏值超高引爆討論

2023-05-17 13:03
范冰冰的造型相當性感。（取材自微博）

范冰冰被封殺5年…破尺度性感現身坎城慘挨酸 霸氣回這句

2023-05-20 18:33
吳謹言終於再度進入劇組，據悉這次演的是親人復仇的角色。(取材自微博)

等了27個月終於有新戲 吳謹言搭鮮肉再演復仇者

2023-05-21 21:33
徐靜蕾（左）和黃立行戀愛13年，曾被爆密婚和懷孕。（取材自微博）

才女明星徐靜蕾被爆在美國有一女 「孩子的爸就那位」

2023-05-18 21:23

超人氣

更多 >
這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內

這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內
難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員
姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧

姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧
亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運
多吃六種食物 降低關節炎風險

多吃六種食物 降低關節炎風險