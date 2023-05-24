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機場落淚上熱搜…謝娜為浪姐被罵夠了？

娛樂新聞組／即時報導
謝娜日前被拍到在機場眼眶含淚，被指因為「浪姐」壓力大，聽到粉絲鼓勵被感動了。（視頻截圖）
謝娜日前被拍到在機場眼眶含淚，被指因為「浪姐」壓力大，聽到粉絲鼓勵被感動了。（視頻截圖）

謝娜日前被拍到在機場眼眶含淚，「哭上熱搜」；網民指大概是因為「浪姐」壓力太大，又聽到粉絲的鼓勵被感動了，有人直言，感覺「浪姐」 已經成了她的負擔了。

綜合媒體報導，謝娜「浪姐4」的表現遭到網友的瘋狂吐槽，認為她根本沒有必要來這檔節目；在這一季眾多姐姐中，唱跳能力不算最厲害，但知名度較大的，當屬「謝娜」。自從參加節目以來，謝娜就多次因為經常說話沒分寸及尷尬的互動上了熱搜。

報導指出，雖說謝娜知名度高，也喜歡唱跳還很搞笑，但初舞台憑藉「菠蘿菠蘿蜜」的歌曲改編的唱跳，排名居然名列前茅，甚至超越其他有實力的姐姐，讓很多人不服。 一公表演的「龍拳」，讓人沒記憶點，甚至只記得謝娜用力過猛，整體口碑評價不算好，卻拿到很好的成績，引發更多人的質疑和吐槽：謝娜不愧為芒果親閨女。

節目組依舊以「現場得分最高，但播出後被罵最凶」的架式來剪輯，讓謝娜又一次被罵上了熱搜，甚至吐槽「就算周杰倫來了都得輸給謝娜」；粉絲也稱節目組在捧殺謝娜。

有網友為她叫屈，「誰能受得了全平台跟風黑啊，本來期待滿滿來熱愛的舞台，結果換來的是跟風謾罵」、「抬孫悅或者瞿穎的話，娜姐壓力會小很多」、「一個人心理再強大也不是無緣無故被罵不會難過」…

謝娜日前被拍到在機場眼眶含淚又「哭上熱搜」。（取材自微博）
謝娜日前被拍到在機場眼眶含淚又「哭上熱搜」。（取材自微博）

機場 周杰倫

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