杜淳老婆生日被惡評「二婚嫁一婚」 回懟：二婚怎麼了？

杜淳的老婆王燦開心曬出生日現場照片。（取材自微博）

杜淳的老婆王燦生日當天，王燦除了在平台直播和粉絲聊天，還開心曬出生日現場照，好心情一覽無餘。不過有些不友善的網友不僅質疑兩人年齡差，還酸言吐槽王燦：「二婚嫁一婚」，讓王燦直言回懟：二婚怎麼了

王燦這次曬出的照片寫道：「祝自己生日快樂，承蒙時光不棄，感恩一切給予」，老公杜淳和女兒雖然沒有出鏡，但她抱著的超大束鮮花及桌上擺滿的鮮花禮物，連生日氣球 也秀足恩愛，寫著「I Love you」、「我想和你永遠在一起」。

不過，王燦和杜淳的年齡差一直備受爭議，之前網傳王燦已經40多歲，這次生日有網友就語氣不好地留言：「這是幾歲呀，敢說麼」。王燦回應道：「35歲」，並用三個感嘆號強調，心情可想而知。

更有網友酸言酸語地吐槽王燦：「二婚嫁一婚」，對於這樣的惡評，王燦直接不忍了，她硬氣回懟對方：「二婚怎麼了？你保證你能不離婚？」，王燦還懟對方「等你以後婚姻不幸福了，你精神物資都離不開那個男人只能忍氣吞聲的時候，你看你是什麼樣子，慘不慘」。

這已經不是王燦第一次被說是「二婚」了，之前她的回應都比較平淡，但是生日依舊被人這樣惡評，看得出來，王燦是真的被氣急了，所以才會如此激動地說出這番話。