我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

債限大限日迫近 理財顧問建議投資人聚焦「3P」自保

法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年

杜淳老婆生日被惡評「二婚嫁一婚」 回懟：二婚怎麼了？

娛樂新聞組／即時報導
杜淳的老婆王燦開心曬出生日現場照片。（取材自微博）
杜淳的老婆王燦開心曬出生日現場照片。（取材自微博）

杜淳的老婆王燦生日當天，王燦除了在平台直播和粉絲聊天，還開心曬出生日現場照，好心情一覽無餘。不過有些不友善的網友不僅質疑兩人年齡差，還酸言吐槽王燦：「二婚嫁一婚」，讓王燦直言回懟：二婚怎麼了

王燦這次曬出的照片寫道：「祝自己生日快樂，承蒙時光不棄，感恩一切給予」，老公杜淳和女兒雖然沒有出鏡，但她抱著的超大束鮮花及桌上擺滿的鮮花禮物，連生日氣球也秀足恩愛，寫著「I Love you」、「我想和你永遠在一起」。

不過，王燦和杜淳的年齡差一直備受爭議，之前網傳王燦已經40多歲，這次生日有網友就語氣不好地留言：「這是幾歲呀，敢說麼」。王燦回應道：「35歲」，並用三個感嘆號強調，心情可想而知。

更有網友酸言酸語地吐槽王燦：「二婚嫁一婚」，對於這樣的惡評，王燦直接不忍了，她硬氣回懟對方：「二婚怎麼了？你保證你能不離婚？」，王燦還懟對方「等你以後婚姻不幸福了，你精神物資都離不開那個男人只能忍氣吞聲的時候，你看你是什麼樣子，慘不慘」。

這已經不是王燦第一次被說是「二婚」了，之前她的回應都比較平淡，但是生日依舊被人這樣惡評，看得出來，王燦是真的被氣急了，所以才會如此激動地說出這番話。

王燦自從嫁給杜淳，爭議就從未停止。和杜淳領證結婚已經兩年了，但兩人一直都沒有舉辦婚禮。王燦數次強調，沒辦婚禮是自己的問題，和老公杜淳無關。

杜淳的老婆王燦開心曬出生日現場照片。（取材自微博）
杜淳的老婆王燦開心曬出生日現場照片。（取材自微博）

氣球

上一則

徐若瑄當年剃眉與梁朝偉合作 自爆1餐吃3碗飯

下一則

蔡卓妍講公司壞話？ 鍾欣潼：電車要經過了，別這樣說

延伸閱讀

母親節好市多如花海 價格便宜選擇多

母親節好市多如花海 價格便宜選擇多
封面故事／4束鮮花 祭母也祭黎錦揚

封面故事／4束鮮花 祭母也祭黎錦揚
母親節周末 南加成花海

母親節周末 南加成花海
母親節的南加花市 男兒變成消費主力

母親節的南加花市 男兒變成消費主力

熱門新聞

劉亦菲完美駕馭「死亡芭比粉」長禮服。（取材自微博）

劉亦菲完美駕馭死亡芭比粉 多肉身材如希臘女神

2023-05-18 02:28
范冰冰「仙女裝」露出半球。(取材自微博)

范冰冰仙女裝露半球 頭飾被笑戴柚子皮

2023-05-19 09:00
張柏芝疑似意外曝光3子Marcus長相。圖／摘自IG

張柏芝3子正臉曝光 顏值超高引爆討論

2023-05-17 13:03
范冰冰的造型相當性感。（取材自微博）

范冰冰被封殺5年…破尺度性感現身坎城慘挨酸 霸氣回這句

2023-05-20 18:33
44歲劉濤在「做自己的光」與32歲劉宇寧演姐弟戀，網友直呼看不下去了。（取材自微博）

姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧

2023-05-23 08:40
吳謹言終於再度進入劇組，據悉這次演的是親人復仇的角色。(取材自微博)

等了27個月終於有新戲 吳謹言搭鮮肉再演復仇者

2023-05-21 21:33

超人氣

更多 >
這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內

這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內
難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員
亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運
多吃六種食物 降低關節炎風險

多吃六種食物 降低關節炎風險
加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死 兩孩親眼目睹全程

加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死 兩孩親眼目睹全程