朝聖南韓女團 Angelababy挨轟舔韓 新劇遭撤

Angelababy傳新劇遭撤重審，疑因「舔韓」導致形象不佳。(取材自微博)

南韓女團BLACKPINK 一連兩天在澳門 舉辦演唱會，有不少港陸明星到場共襄盛舉，先前已看過演唱會的Angelababy ，今年就已經二度朝聖；不過意外的是，竟然有港媒報導，Angelababy的新劇遭撤檔重審，疑似因有網友批評她「舔韓」，導致形象不佳而被換檔。

據港媒報導，Angelababy一向是BLACKPINK鐵粉，先後去看了香港、澳門演唱會，還開心曬出合照，但因為北京近年仍有限韓令，竟意外引爆部分網友怒火，直呼「內娛（指中國娛樂圈）這幫人還帶頭，限韓令不好使了嗎？尤其是那個Baby，跟這個團一起上熱搜好幾次了」，而她與任嘉倫演出的「暮色心約」突然被迫停播重審。

除此之外，還有與何潤東、何泓姗合演的「歲歲青蓮」、肖戰與李沁主演的「夢中的那片海」等，許多劇組表示只是因為技術問題暫時沒有檔期播出，何時播出會另行通知，否認與演員被批「舔韓」有關。