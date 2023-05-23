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辨別渣男 陳妍希吐婚姻觀：不能牽扯錢、不要為結而結婚

記者楊起鳳／即時報導
陳妍希(右)和宋茜的閨密情很有看點。(圖:MyVideo提供)
陳妍希(右)和宋茜的閨密情很有看點。(圖:MyVideo提供)

由宋茜、陳妍希主演中國電視劇「溫暖的，甜蜜的」，講述兩位年過30歲的女子面臨婚姻與人生課題考驗的故事。劇中，陳妍希飾演的室內設計師齊家宜，在經歷過婚禮結束閃電離婚的感情後，與崔紹涵飾演的小7歲男友方丘交往，但卻在見男方父母時被大肆嫌棄，批評她「離過婚、單親家庭、年紀大、太過獨立」，讓陳妍希當場氣到轉頭走人。

談到婚姻感情觀，陳妍希接受採訪時表示：「我覺得女孩子不要為了結婚而結婚。」她認為，雖然女生在面對婚姻時，會面臨年齡、家裡長輩和社會上的壓力，「但是如果兩個人在一起的幸福指數還不如自己一個人，還不如先自己好好愛自己，把自己的生活過好。」被問到如何鑑別渣男和在愛情中保持清醒，她建議，「牽涉到錢的事情要三思再三思，多多和閨密、家人商量，女孩子還是要懂得好好保護自己。」她也認為，女生最大的底氣就是要懂得愛自己、照顧自己，「我覺得經濟獨立很重要，這樣就算是一個人，妳還是可以好好的活下去。」

劇中，陳妍希和宋茜堅實的姐妹友誼也是一大看，陳妍希表示：「這部戲我最感動的還是閨密情，兩個女孩子能夠一起買房，承諾對方要是找不到真愛，下半輩子就搭伙一起過日子，要多好的感情，才能讓兩個女孩子願意這樣做。」她透露，在演戲的當下內心確實是很感動的，「真閨密會在你走投無路的時候拉你一把，陪你度過人生中最艱難的時刻。」至於首次和宋茜搭檔演戲，她說，兩人以前一起錄過綜藝節目，是認識很久的朋友。

陳妍希在劇中演個離婚女子。(圖:MyVideo提供)
陳妍希在劇中演個離婚女子。(圖:MyVideo提供)

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