陳喬恩節目喝醉 深夜撒嬌告白被聽光光

陳喬恩上大陸綜藝節目「嚮往的生活」再度喝茫，醉後模樣全曝光。(取材自微博)

台灣女星陳喬恩昔日常醉後出事，甚至曾被抓到酒駕，被封「演藝圈酒神」；而她近日上大陸節目「嚮往的生活」再度喝茫，醉後模樣全曝光，她也自嘲：「聽說…全國觀眾都知道我…喝大了。」

綜合媒體報導，陳喬恩參加大陸綜藝節目「嚮往的生活」，與何炅、黃磊、張新成、萬茜、吳越等人到山中小屋過夜，但她在放鬆的情況下玩得太開心而喝醉了，因此說話與思考變得慢半拍。

不過，陳喬恩這回沒有出太多糗，因為身旁有萬茜、吳越等其他藝人照顧她，幫她卸妝、洗臉，過程中萬茜、吳越在旁指導陳喬恩洗臉「先按一下」、「對著鏡子好不好」、「不要用太大力」，最後還帶她進浴室洗臉，一個步驟一個步驟地教。

節目中，陳喬恩喝醉後頻頻向照顧自己的萬茜、吳越道謝，還撒嬌向兩人告白「妳也太好了吧」、「我覺得我們可以玩在一起」、「愛妳們喔」；睡前則自曝可能會打呼，奶音問：「你們會嫌棄我嗎？」

據報導，隔日「嚮往的生活」所有嘉賓聚在一起吃飯時，何炅與黃磊忍不住爆料，前一晚其實都有聽到陳喬恩喝醉後說的話，何炅還笑稱：「我們這邊聽得一清二楚，又不好插手。」節目播出後，陳喬恩也在微博 尷尬寫下「聽說…全國觀眾都知道我…喝大了」。

網友直呼陳喬恩「太可愛了」、「偶像劇照進現實」，也笑稱無法相信她「酒神」的封號，看起來酒量不太好。