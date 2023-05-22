巴黎陪女兒 王菲同框李嫣 網讚宛如姐妹 像專輯封面照

王菲(左)和女兒李嫣側顏神相似。取材自微博）

華語歌壇天后王菲 一向作風低調，她日前被曝光一張身處法國陪女兒李嫣 遊玩的照片。照片中，母女二人席地而坐，身旁是知名的巴黎塞納河，兩人安靜優閒地觀賞美景，合照罕見曝光，也讓網友驚呼：側臉彷彿一個模子刻出來。還有人大讚兩人合照「像極了專輯封面照」，並稱讚53歲的王菲狀態不科學，與愛女同框宛如姐妹。

王菲一身慵懶的法式穿搭，優雅中不失時尚 ，頭上還蓋著一件衣服防曬。網友發現，王菲的臉蛋相比起女兒李嫣甚至顯得更小。

當天，除了王菲和李嫣外，還有幾個李嫣的同學，他們都席地而坐野餐。

據悉，王菲在4月曾到法國探望在海外求學的女兒李嫣，有資深粉絲透露，王菲近年很常在歐洲被巧遇，被推測是把時間留給正值青春期的李嫣。

上月李嫣曾經分享過這次遊玩的照片，不過並沒有曬出母親王菲的身影。

王菲母女合照曝光後，立刻引發網友熱烈討論，「說是姊妹我也信，李嫣越大越漂亮」、「母女的下顎線比我的人生規畫還清晰」、「這下巴真的羨慕」、「連表情都神同步，母女就是母女啊」、「女人歲數大了，年輕的祕訣就是下顎線」、「不管幾歲、不管怎麼隱退，都仍然能活在熱搜的女人和她一家子」。

王菲和李嫣當天在野餐，赫然出現菸酒。取材自微博）

不過，除了母女合照，出現在鏡頭裡的，還有幾瓶酒和一盒菸，菸酒就擺在李嫣和同學的身邊，疑似李嫣和同學們都有抽菸習慣，這引起了不少網友熱議，紛紛質疑，李嫣才16歲，難道也接觸菸酒了。