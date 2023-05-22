「河邊的錯誤」首映 朱一龍再登坎城

朱一龍在「河邊的錯誤」中飾演1990年代的刑警隊長。（取材自微博）

入圍本屆坎城影展 「一種關注」官方單元的中國影片「河邊的錯誤」日前舉行全球首映。導演 魏書鈞、主演朱一龍、曾美慧孜等出席。影片放映結束後，觀眾們紛紛站起為導演團隊鼓掌致意。

澎湃新聞報導，「河邊的錯誤」改編自余華同名先鋒代表作。故事圍繞著在一個小鎮的水邊空地上發現一具老婦人的屍體展開，刑警隊長馬哲（朱一龍飾）被無法言喻的真相不斷撥弄，逐漸陷入荒誕、不安和分不清是真是幻的時刻與記憶中，影片也逐漸搭建起一個展示人物被壓抑的恐懼和不穩定行為的舞台，超現實主義場景為電影 提供了多種解讀空間。

影片首映後，不少媒體和影評人在各社交媒體和網站上對「河邊的錯誤」予以肯定和褒獎。「好萊塢報道」在評論中稱，「「河邊的錯誤」讓觀眾凝視著片中警探所面對的同樣的一個深淵，就像任何一部受人尊敬的黑色電影一樣，凝視著一個深淵。」

知名影評人FilmLandEmpire表示：「陰鬰、神祕、令人深受觸動，對電影愛好者來說是一種特殊享受。它真應該進坎城主競賽單元！」

對於主演朱一龍來說，這已經是他第二次來到坎城。2019年，他以坎城國際影展讚助商巴黎歐萊雅品牌代言人的身分在紅毯亮相。那時朱一龍就表示，希望有一天可以帶著作品來坎城。

在「河邊的錯誤」中，他又一次展現出身為演員的學習能力與可塑性。在片中，朱一龍飾演一位1990年代的刑警隊長，在江南小鎮的水氣氤氳、粗糲朦朧的迷幻氣氛中透過蛛絲馬跡追蹤瘋狂的連環殺手，當得知懷孕的妻子即將生下一個可能患有精神障礙的孩子時，他在壓抑情緒中面對罪惡與人性的兩難抉擇而陷入痛苦與迷失。