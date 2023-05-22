老戲骨何賽飛痛斥梅花獎？ 澄清：自媒體斷章取義

老戲骨何賽飛澄清「痛斥梅花獎」報導是斷章取義。(取材自微博)

中國老戲骨何賽飛日前突然衝上熱搜榜第一的位置，有網友曬出她在某戲曲 節目擔任評委時，一番針對行業現狀的哽咽發言，被誤解是「痛斥梅花獎」，引起不小的風波，並上了熱搜。

《戲聚高平·擂響中華——中國梆子大會》5月18日至24日在山西省高平市舉辦，何賽飛、虎美玲、李東橋、等名家擔任評委。

網易娛樂報導，當天，一位來自山西的晉劇演員張軍波表演了一段非常出彩的「清風亭」，表演結束後，主持人透露張軍波的坎坷從藝經歷，稱他被省團看中，獨自一人來到太原工作，然而張軍波每月工資卻只有1500元，且一直都是個臨時工。

此外，張軍波為了表演常年與家人分隔兩地，妻子和三個孩子都留在老家，有時一個月才能回去一次。

看著眼前如此熱愛戲劇的青年演員為了事業如此拚搏卻無法得到相應酬勞，何賽飛既心疼又心痛。

於是她滿臉憤慨，當著觀眾的面怒批，「你說為了事業，為了中國戲曲建設，哪有這麼多高尚的想法，他就是愛好，他喜歡，他從骨子裡喜歡，振興戲曲真的不是喊的，他就是藝術家！你們口口聲聲梅花獎、文華獎，幾百萬幾千萬花那麼多錢排一台戲，得了獎之後放在倉庫裡，老百姓也看不到，戲呢？錢呢？到哪裡去了？」

對此，有部分自媒體博主報導她「痛斥梅花獎」，從而引起部分喜愛戲劇演出網友們的口誅筆伐，有網友表達：「何賽飛老師批的是行業亂象，事情一碼歸一碼。」

當晚，何賽飛受訪回應「痛斥梅花獎」，她表示：「梅花獎是中國演員們為之奮鬥的藝術最高標準，我拚命鼓勵年輕演員去努力得獎，怎麼可能痛斥呢？這斷章取義的歪曲非常不合適。」

據悉，老戲骨何賽飛是國家一級演員、越劇表演藝術家，曾演過無數影視劇，也多次獲獎。