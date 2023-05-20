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與舒淇結婚近7年 馮德倫現身坎城「鬍鬚全白」近照曝光

記者陳建嘉／即時報導
48歲馮德倫充滿熟男魅力。（大會提供）
48歲馮德倫充滿熟男魅力。（大會提供）

第76屆坎城影展於本月16日正式揭幕，來自世界各地電影界的重量級人物紅星也參與其中，馮德倫（Stephen）與舒淇結婚將於今年9月滿7年，近期特別在香港電影發展局（FDC）與創意香港（Create Hong Kong）的邀請，遠赴坎城出席以「新電影‧新人才」為主題的座談會，探討香港電影的新力量及香港與亞洲之間的合作與重要，只見48歲的馮德倫雖然鬍鬚全白，但仍不減熟男魅力，更誇讚袁澧林的前途不可限量。

馮德倫以監製、導演兼演員身份出席一連兩天的座談會，分別以「一個電影業領導者的演化」與「新影院、新動力：祝賀香港新晉電影製作人」為主題，跟演員袁澧林（Angela）、新晉導演卓亦謙等一同分享交流對香港電影的獨特觀點。

馮德倫向來支持香港電影，此次應邀出席主要是希望為香港電影業出一分力，馮德倫說：「好榮幸、好開心FDC和CreateHK邀請我出席這一次座談會和香港之夜，好開心一班新的導演還有新演員有一個深度的交流，分享大家在電影圈的經驗，希望將來都可以多點和香港新導演合作。」

疫情期間馮德倫減少跟外地電影人交流，藉著此次坎城影展之旅，他也開心可認識外地的電影製作人，他說：「藉著坎城影展也都有機會和一些外國的電影人和片商接觸，因為疫情關係好久沒友回來了，都是一個好好玩的過程。」

在第一場座談會中馮德倫跟袁澧林同場分享，馮德倫起初因不認識對方，故在飛往坎城途中做足功課，先看對方演的電影來認識她，Stephen說：「因為我之前不認識Angela（袁澧林），所以在飛機上看了她的『窄路微塵』，覺得她演得好好，她將來一定會是好成功的演員。」

馮德倫(中)、袁澧林在坎城影展「新電影‧新人才」座談會接受訪問。（大會提供）
馮德倫(中)、袁澧林在坎城影展「新電影‧新人才」座談會接受訪問。（大會提供）
馮德倫(右)、袁澧林在坎城影展「新電影‧新人才」座談會合影。（大會提供）
馮德倫(右)、袁澧林在坎城影展「新電影‧新人才」座談會合影。（大會提供）

電影 香港 坎城影展

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