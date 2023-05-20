合照被擋、直播亂入…湯唯登坎城紅毯遇尷尬

湯唯走坎城紅毯，出現尷尬場面。(Getty Images)

坎城影展 起跑，上一屆女星湯唯 可謂意氣風發，以南韓導演 朴贊郁作品「分手的決心」提名影后，雖然遺憾未能獲獎，但還是捧回了其他影后獎杯，更成為南韓首位外籍大滿貫影后；今年重回坎城紅毯，湯唯則出現了尷尬場面，不僅直播沒鏡頭，合照也格格不入。

綜合媒體報導，湯唯今年沒有作品入圍，而是通過品牌邀請前往現場。坎城影展六大贊助商之一也出面認領了湯唯，在她走上紅毯當天確認了合作，官宣湯唯成為品牌大使，只是沒想到，紅毯現場卻出了點小狀況。

湯唯和奧斯卡影后娜塔莉波特曼(Natalie Portman)同時間現身，看起來要一起走紅毯，但不知為何湯唯被阻攔了一下，導致她晚一步才和大部隊合體。這時候直播鏡頭已經切走，變成遠景，湯唯整個人彷彿亂入，基本上相當於沒有鏡頭。

後續圖片曝光可見，湯唯踏上紅毯時，娜塔莉等人面對鏡頭都擺好了姿勢，她站在一旁不太適合擠進去，導致整張大合照就湯唯一人格格不入。

湯唯（右二）和奧斯卡影后娜塔莉波曼（前排左）同時間現身，卻遭遇尷尬。(Getty Images)

此外，大陸導演王兵執導「青春」是一部長達10小時的紀錄片，第一段「春」就有3個多小時，雖然過程中不時有觀眾感到不耐離場，但最終看完的觀眾皆給出如雷掌聲。

電影講述來自安徽、河南鄉下城鎮的年輕人到浙江、湖州等先進城市工作，他們的工作是衣服加工業，工作、居住環境非常惡劣，但也剖析出大陸底層階級年輕人的另一面貌，而他們對於人生婚姻愛情以及前途，基本上都是迷惘的。