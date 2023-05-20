獄友爆料吳亦凡獄中生活 「有2人照料他起居」

一名獄友爆料吳亦凡在獄中「有兩個人照料他」。(取材自微博)

男星吳亦凡 2021年涉性侵 遭逮，日前判決出爐，遭判13年有期徒刑附加驅逐出境。雖然他已消失在大眾眼前，但關於他的傳聞仍不少；隨著他即將入獄滿一年，最近有自稱曾入獄的網友指在獄中看到吳亦凡，他在裡面過得挺好，「獄中有兩個人照顧他生活起居。」

這名獄友發微博 表示：「他臉浮腫，但身子看起來很瘦。我叫他的名字，他還跟我打了招呼。」也說吳亦凡為獄友寫歌，讓該獄友出監後可以發表，並提到他獄中表現積極，還當了班長，感覺上是為了爭取減刑。

不過先前YouTuber「老王」爆料，吳亦凡因被關入看守所，所以必須驗身，看過他下體的人爆料說，「他的東西尺寸確實一般，但也沒有到牙籤一樣，就是比一般還要營養不良一些。」

此外，他也加碼爆料吳亦凡在看守所生活，某天要洗澡問旁人為什麼沒有熱水，被笑把看守所當自己家。更有獄友某幾個晚上曾看見他掉眼淚，老王不禁感嘆：「看守所內最痛苦的除了自由被限制外，就是跟外界消息完全阻隔，根本不會知道現在發生了什麼事，屬於精神上的折磨，奉勸各位網友好好做人，不要挑戰公權力。」