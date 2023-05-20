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44歲陳喬恩自曝老花眼 不戴眼鏡剪不了指甲

娛樂新聞組／即時報導
陳喬恩坦言自己有老花眼，不戴眼鏡剪不了指甲。（視頻截圖）
陳喬恩坦言自己有老花眼，不戴眼鏡剪不了指甲。（視頻截圖）

從「偶像劇女王」投入婚姻，44歲的陳喬恩在綜藝裡罕見素顏出鏡，雖然還有少女感，但她坦言已經有老花眼；剛開始拒絕使用，後來發現剪指甲根本看不清，讓她正視視力的衰退。

綜合媒體報導，陳喬恩因為戀而墜入愛河，直接和Allen步入婚姻殿堂。對此，她曾經在綜藝上感慨，真愛一輩子並不會有幾次，所以遇見了就好好對待。陳喬恩坦言在停工後一度也會焦慮，但是逐漸地她學會享受生活，並逐漸適應生活節奏。

報導指出，陳喬恩婚後播出的作品，如「遇見璀璨的你」，雖然逐漸轉型演成熟女性，但是畫面裡卻依然還有偶像劇的味道，不過陳喬恩卻感慨，從2023年開始發現自己有了老花眼，還特意去配了一副老花眼鏡。

為了抵制這副老花眼鏡，陳喬恩一度十分拒絕使用，不料在剪指甲的過程中，她發現根本看不清，完全在摸瞎的狀態下才自己剪完了所有指甲，這也讓她正視視力的衰退。陳喬恩還笑言，她配的老花眼鏡是粉紅色，雖然她卻並不喜歡偶像劇裡女主角常見的粉紅色。如今隨著年齡的提升，反而喜歡上這個顏色。

而陳喬恩早前的搭檔明道坦承當年拍攝「王子變青蛙」與陳喬恩的不合傳聞，也讓現場嘉賓震驚；明道也表示「那時候覺得她（陳喬恩）脾氣很差，不過時間一長也就習慣了」。

44歲的陳喬恩不減少女感，不過她坦言自己有老花眼。（視頻截圖）
44歲的陳喬恩不減少女感，不過她坦言自己有老花眼。（視頻截圖）

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