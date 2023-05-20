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65歲趙本山宴請遼寧男籃 請主帥未請姚明？

娛樂新聞組／即時報導
65歲趙本山（右）宴請遼寧男籃主帥楊鳴（左）。（取材自微博）
65歲趙本山（右）宴請遼寧男籃主帥楊鳴（左）。（取材自微博）

年過六旬的趙本山也和年輕人一樣愛追星，只不過他追的不是明星，而是球星。前段時間，CBA決賽如火如荼地舉行，趙本山是遼寧男籃的忠實球迷，還帶著愛徒宋小寶一起到現場支持遼籃。

遼寧隊奪冠後，有網友曬出照片，稱趙本山特意宴請了楊鳴，不愧是遼寧男籃的忠實鐵粉。當天，趙本山穿著某潮牌400元的新款衛衣，天藍色顯得他年輕了好幾十歲，一身打扮比楊鳴還要時尚

從趙本山紅潤的臉色可以看出來，他的身體還是非常硬朗的。楊鳴受到邀請後也很高興，中間有一位美女摟著他們，據說這是劉老根裡的秘書兼劇場主持人。

楊鳴長相帥氣、球技過人，是遼寧男籃的主帥，也是CBA裡的人氣球星。楊鳴的長相不輸男星，但他更希望大家提起他的時候，是誇讚他球技好。他在遼寧隊中的人氣是TOP級別的，連趙本山也是他的忠實粉絲。

中國籃球協會主席姚明，在合照時並沒有露面，疑似趙本山沒有邀請姚明。

早前遼寧隊奪冠，姚明卻黑著臉的表情還引起爭議，「姚明的臉」上了熱搜，很多人猜測姚明並不喜歡遼寧隊；但其實他只是太累了，很多時候都是這樣面無表情。

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