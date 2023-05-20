婆媽們有自己的偶像劇…明道再回應與蔣雯麗「轉角戀」

明道與蔣雯麗在「轉角之戀」中的姊弟戀引起網友熱烈討論。（取材自微博）

年齡相差14歲蔣雯麗、明道主演的「轉角之戀」，一開播就引發熱烈討論，網友更吐槽看上去「實在不搭」；近日明道在綜藝「萌探探探案」中再度回應爭議，他說這部戲受眾不是90後，是給媽媽外婆們看的，當初拍的時候瞄準的就是現在的結果；或許是希望婆媽們有更適合自己的偶像劇。

蔣雯麗、明道在戲中上演一段因誤會而生的中年戀情，網友吐槽：「蔣雯麗適合搭張國立，不適合搭明道」、「不是受眾群體的問題，是辣眼睛」、「我回去問問我媽媽我奶奶喜不喜歡看」、「另外可不可以拍些老妻少夫的劇滿足一些少男的幻想」。

明道曾表示：「當我知道要和雯麗姐拍戲時，我是很興奮的，因為她是個很好的演員。雖然你們覺得我和她好像有點不那麼搭，但這部戲播出時收視率挺好的，你們的媽媽奶奶婆婆很喜歡看。」

明道昔日主演多部超夯偶像劇，他與影后蔣雯麗主演的姊弟戀愛情劇「轉角之戀」被笑說是「母子戀」，讓網友都看不下去。

「轉角之戀」播出後在豆瓣分數低到只有2.9分，不只男女主角選角被質疑是很大問題，服裝和劇情都讓觀眾被出戲；但還是有不少粉絲力挺，「7年前拍的，現在看當然會有點不習慣」。