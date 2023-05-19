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劉德華主演禁片首登台灣大銀幕 曾因長太帥刻意曬黑

記者陳建嘉／即時報導
劉德華（中）當年演出「投奔怒海」，可惜因政治因素在台遭禁。（華映提供）
劉德華（中）當年演出「投奔怒海」，可惜因政治因素在台遭禁。（華映提供）

金馬名導許鞍華執導的香港新浪潮經典「投奔怒海」於1982年問世，當時因政治因素在台遭禁，相隔40多年終於解禁，將以修復版在台上映。當時初登大銀幕的影帝「華仔」劉德華因為長得太帥，讓劇組擔心不像越南青年，還特別剪髮和曬黑來遮掩帥氣。

該片集合香港巨星林子祥、繆騫人及當時是新人的華仔及馬斯晨共同演出，聚焦越南解放後面臨的社會問題和人性扭曲，是許鞍華的「越南三部曲」中最後一部作品，片名更是由武俠大師金庸賜名，但40年前的政治氣氛緊張，「投奔怒海」到中國的海南島進行取景拍攝，被台灣封殺，而電影內容也被中國禁演，讓當時剛走紅的華仔第一部演出的電影就無法在台灣上映。

多年後「投奔怒海」終於重見天日，去年已率先在金馬影展進行放映，許鞍華回憶當年屬意電影中越南青年的角色由周潤發演出，但當時電影已確定會被台灣封殺，周潤發為了顧及台灣市場決定放棄演出，才用了演藝事業剛起步的華仔，許鞍華表示一開始對這位新人有所保留，「我們一開始都會擔心，因為他的外貌很特別又很出眾，一看就是劉德華，完全不像個普通人。」

劇組特別在華仔的造型下功夫，不但剪短了他的頭髮，還特別安排他到海南島的大太陽下晒了3小時，讓皮膚變黑許多，好更貼近演出的角色，也開啟了他和許鞍華合作的緣份，兩人到2012年再度合作的「桃姐」，便是獲獎無數，得到高度評價的出色作品。

華仔曾在個人自傳中提到這段往事，在接拍「投奔怒海」之前，特別問了周潤發台灣封殺的問題，他也思索是不是會影響到自己在台灣市場，但發哥則是激勵他說：「你現在是什麼市場都沒有，拍吧！」許鞍華也笑認確實是有這一段有趣的往事。「投奔怒海」將於5月26日在台上映。

劉德華為詮釋「投奔怒海」的越南青年，特別剪髮和曬黑來遮掩帥氣。（華映提供）
劉德華為詮釋「投奔怒海」的越南青年，特別剪髮和曬黑來遮掩帥氣。（華映提供）

越南 電影 周潤發

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