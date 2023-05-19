孫儷大熱天長衣長褲 挑戰高難度瑜伽 粉絲笑翻

孫儷分享挑戰高難度瑜伽動作，令不少網友讚嘆不已。(取材自微博)

大陸女星孫儷 自一部「後宮甄嬛傳」後，接連幾部古裝大戲受歡迎，穩坐票房女星寶座十多年。私下，她也很懂得自我健康管理及養生之道，每回在微博 發文分享保養心得都能獲得廣大迴響；近日她便曬出自己苦練瑜伽、挑戰高難度倒立動作照片，再度引發熱議。

從她曬出的照片中，只見孫儷挑戰瑜伽體式「鶴禪式」，此動作需靠雙手臂支撐身體重量，雙腳抬起離地，她自稱透過網路上課，在瑜伽老師的引導下，自學成才，終於能「倒立」成功。雖然倒立的時間僅兩秒，但還是讓她開心到連發三個「喜大普奔」，直呼自己像是開了「智慧穴」。她分享道：「這兩秒讓我有點找到了感覺，要知道為了這一下我等了多久，這可是我第一次自主起來了。」

孫儷曬出成功做出高難度瑜伽動作，令大批粉絲讚嘆，紛紛留言：「你還有多少驚喜是我不知道的」、「太牛了還有啥是你不會的！」還有網友分享練瑜伽經驗說：「這姿勢我學了好久放棄了，大概是我太重了，手臂承受不了自己的體重」。