電影「十年一品溫如言」橫掃5大獎 金掃帚獎14年來首見

電影「十年一品溫如言」獲「金掃帚獎」五大獎項。(取材自微博)

由「青年電影 手冊」發起創辦的第14屆「金掃帚獎」各個「最令人失望」獎項揭曉。14年來首度遭遇一部電影橫掃，五大獎項中不僅「最令人失望影片」、「最令人失望導演 」、「最令人失望編劇」花落電影「十年一品溫如言」，男主演丁禹兮也憑藉在該片中的糟糕表現，獲評「最令人失望男演員」，任敏則因為「十年一品溫如言」和「我是真的討厭異地戀」兩部作品的失準表演斬獲「最令人失望女演員」，一部作品壟斷五大獎項，這在「金掃帚獎」14載以來尚屬首次。

新浪娛樂報導，本屆「金掃帚獎」最大變化是獎項的縮減，基於2022年度上映片量銳減，原本每年評選三部的「最令人失望影片」這次縮減到一部，最終被「十年一品溫如言」拿下，往屆年度兩席的「最令人失望導演」同樣縮減為一席，並被「十年一品溫如言」導演趙非獲得，而該片編劇焦婷婷亦再下一城，起獲「最令人失望編劇」。

據報導，按照「金掃帚獎」一貫傳統，本屆評選依舊由網絡大眾評选和專家評選兩部分組成，先由網絡票選評選出提名 名單，再由專家評委從提名名單中計名投票選出終極獎項歸屬。本屆專家評委由二十二島主、韓浩月、何小沁、姜鳴、李寧、李霈霈、劉蕾、劉小黛、陸芳、馬慶雲、馬戎戎、秦婉、孫孟晉、唐大遠、吳琦、辛奇、徐志鵬、楊文、葉匡政、曾念群、張仕林等21人組成，出乎意料的是，投票結果可謂「英雄所見略同」。

報導說，「金掃帚獎」是由「青年電影手冊」發起並主辦的華語電影史上首個為年度最令人失望影片頒發的獎項，是從電影文本出發，以專業立場，獨立身分，以電影批評影響電影創作，為鞭策中國電影而設立的獎項。