曾任郭富城顧問 港知名形象指導張學潤陳屍家中 享年59歲

香港知名形象指導張學潤Nel Nel陳屍家中，享年59歲。（取材自微博）

香港 演藝圈知名形象指導張學潤（Nel Nel）昨（18日）驚傳在家過世，享年59歲。第一位發現的是《宮心計》女星羅霖，她是Nel Nel的鄰居，由於聯絡不上對方便上門拍門，發現無人應門報警後才發現他陳屍在家中。

綜合港媒報導，Nel Nel昨日傳出於家中離世，終年59歲。有消息指，他受財困影響，因而燒炭。他的好友肥媽（Maria Cordero）已證實死訊，並透露先前聽說Nel Nel早年常因工作酬勞被跳票拿不到錢，財務常陷入困境，因此才會到大陸內地開直播攢錢，相當心疼Nel Nel有財務困難卻不願找她。

Nel Nel的父親是香港第一代球王張子岱，他還替郭富城、陳小春 、陳慧嫻等藝人擔任形象顧問，也曾出演過多部港劇、電影 一生作品逾60部，堪稱是「綠葉王」。

據悉，Nel Nel離世的2天前曾與陸詩韻在社交平台開直播，直播一開始只見Nel Nel眼神呆滯渙散，陸詩韻則立刻開心向觀眾們打招呼，Nel Nel則是呆滯了一會兒才說話，後來Nel Nel在直播中不時沉默，時不時以微笑回應，主要由詩韻及另一主持人繼續與觀眾聊天，聊天結尾他才向觀眾說「下星期二再見。」手上還比著「雙V」手勢。不過，陸詩韻受訪時則稱並無察覺Nel Nel當天有異樣，大家在直播上都很開心。