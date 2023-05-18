周迅前男友重病被醫囑不能再演出 堅持上台藏洋蔥

朴樹（左）周迅曾手牽手，快樂地走在星光大道。(圖：Channel [V]提供)

周迅 的前男友朴樹，日前在上海草莓音樂節現場自曝，在登台前自己大病了一場，吐了整整三天，吃什麼吐什麼，只能吃流質食物，朴樹指醫生朋友告誡他不能再演出了，不過他表示「站也要站在舞台上」，因為「樂隊兩年多沒有賺到錢」。15日他微博 發文「活過來好幾天了，感恩關愛我的人，報個平安。」

綜合媒體報導，朴樹沒有透露自己患了什麼病，但唱到中途的時候，他藉著與台下歌迷閒聊空檔，從口袋裡頭掏出了一小袋食品吃。他還在現場說，「樹葉很有意思，樹葉掉落的時候它不覺得自己很重要，到了秋天，它也不死乞白賴掛在樹上，我覺得樹葉很酷。」這一番話，不由給人一種是在告別的感覺。

朴樹曾在2014年獲得金馬獎最佳原創電影歌曲獎。(本報資料照片)

據報導，朴樹曾被曝患上「抑鬱症」，也過於自閉，大學中途輟學，簽了公司進行音樂創作。他創作的「那些花兒」，「生如夏花」，「白樺林」，「平凡之路」等歌曲都有很高的傳唱度，他被譽為「唱片時代的最後偶像」，曾在2014年獲得金馬獎最佳原創電影 歌曲獎。

朴樹曾有三段情，最有名的是第二任女友是演員周迅，兩人是在拍攝電影「那時花開」相識相戀，當年兩人在一起時，朴樹對周迅可以說是照顧的無微不至，但這段戀情也並沒有維持很久，之後因為二人事業都處於上升期，所以缺乏溝通，這段戀情也結束了，傳言朴樹因分手情緒低落，把頭髮剃光。