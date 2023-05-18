孫儷自學高難度「鶴禪式」浮起來 網驚：還有啥你不會
中國女星孫儷自一部「後宮甄嬛傳」後，接連幾部古裝大戲受歡迎，穩坐票房女星寶座10多年，私下，她也很懂得自我健康管理及養生之道，每回在微博發文分享保養心得都能獲得廣大迴響；近日她便曬出自己苦練瑜伽、挑戰高難度倒立動作照片，再度引發熱議。
從她曬出的照片中，只見孫儷挑戰瑜伽體式「鶴禪式」，此動作需靠雙手臂支撐身體重量，雙腳抬起離地，她自稱透過網路上課，在瑜伽老師的引導下，自學成才，終於能「倒立」成功，雖然倒立的時間僅2秒，但還是讓她開心到連發3個「喜大普奔」，直呼自己像是開了「智慧穴」，分享道：「這兩秒讓我有點找到了感覺，要知道為了這一下我等了多久，這可是我第一次自主起來了。」
孫儷曬出成功做出高難度瑜伽動作，令大批粉絲讚嘆，紛紛留言：「你還有多少驚喜是我不知道的」、「太牛了還有啥是你不會的！」還有網友分享練瑜伽經驗，表示：「這姿勢我學了好久放棄了，大概是我太重了，手臂承受不了自己的體重」，此外，令粉絲驚訝的是，大熱天裡眼看她穿著黑色T恤搭配灰色瑜伽褲，還套了長筒護膝，也讓網友想起孫儷老公鄧超曾吐槽：「孫儷說秋褲要穿到立夏」，而孫儷自己也曾因在酷暑中穿厚重衣物熱到快中暑，自嘲對溫度判斷力智商為0，令網友笑翻。
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