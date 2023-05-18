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張新成緋聞升溫 攜李蘭迪遊泰國被拍

娛樂新聞組／綜合報導
張新成（左）、李蘭迪疑似被網友拍到遊泰國的正臉照。（取材自微博）
張新成（左）、李蘭迪疑似被網友拍到遊泰國的正臉照。（取材自微博）

近日有網友曬出一張疑似張新成、李蘭迪遊泰國的正臉照，兩人此前就多次被曝出戀愛消息；張新成、李蘭迪曾合作「你好舊時光」，兩人在劇中的CP度極高。

網易娛樂報導，張新成不久前被網友在泰國偶遇，當時張新成身穿休閒裝，頭戴帽子在閒逛，和張新成一起去遊玩還有女星李蘭迪；網友從圖片中看女孩子的頭髮長度、背影、背帶等細節，扒出和張新成同遊泰國的就是女明星李蘭迪。

這次出遊被曝光後，張新成和李蘭迪之前的一些戀情細節也被網友扒出。報導指出，首先是李蘭迪工作室在新年的時候給各大媒體朋友以及圈內人士送上新年禮物，其中就有一個張新成代言的產品；值得注意的是該產品李蘭迪並不是代言人，而巧的是張新成卻是代言人，同時，張新成送出的新年禮盒中也有這一產品，二人共用禮品了。

其次，「星落凝成糖」主創進行連線直播，一頭短髮的李蘭迪，身穿白色休閒短袖現身了，後面出現的畫面疑似是泰國的加油站，放大圖片後和李蘭迪視頻連線中的圖標是一模一樣的。

不過，他倆的戀情並不是今年泰國同遊才開始在一起的，早在2022年4月22日兩人或許就已經在一起了。當時李蘭迪曬出了一則戶外遊玩的風景照，配文是：「一起守護瀕危物種。」

過了兩個月之後，張新成也曬出了一段露營視頻，畫面和李蘭迪曬出的圖片是一樣的，只是光線有所不同。值得注意的是該景區是在2022年3月份的時候才開放，而張新成雖說是6月份才發布視頻，但是視頻中張新成身穿的卻是長袖，也就是說張新成在6月份之前去玩了，但是當下並沒有發視頻，過了一段時間才發，為了避開和李蘭迪同時發視頻。

二人還在2018年10月份的時候同遊被拍，當時兩人親密互動，李蘭迪在電梯上更是從背後擁抱了張新成，吃飯的時候二人眼神都拉絲了。

張新成、李蘭迪（見圖）疑似被網友拍到遊泰國的正臉照。（取材自微博）
張新成、李蘭迪（見圖）疑似被網友拍到遊泰國的正臉照。（取材自微博）
張新成（見圖）、李蘭迪疑似被網友拍到遊泰國的正臉照。（取材自微博）
張新成（見圖）、李蘭迪疑似被網友拍到遊泰國的正臉照。（取材自微博）

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