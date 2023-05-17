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向佐又被爆去夜店 4美女圍繞 網友心疼郭碧婷 真相揭曉

記者陳建嘉／即時報導
多位美女圍繞在疑似向佐身旁。（取材自微博）
多位美女圍繞在疑似向佐身旁。（取材自微博）

郭碧婷2019年嫁給香港娛樂大亨向華強長子向佐，現在育有一子一女，但去年向佐竟被拍到帶女生回大陸豪宅，即便向太陳嵐已經代為否認，向佐仍持續消失不願多回，皆由母親代為澄清，引發外界議論，17日又被爆出他上夜店傳聞，讓他氣得立刻曬出從昨晚到凌晨加班的影片，表示自己人都在工作，絕無此事，「後勤同學的雞爪比餿瓜好吃」，並且預告自己會在5月20日直播，有疑問的網友歡迎提出想法。

日前有八卦媒體爆出向佐疑似上夜店，身邊還有4位美女環繞，雖然影片畫面模糊，但看起來似乎真的有點像向佐，不過向佐近期忙著創業，難得瞬間直球表示：「深夜加班，後勤同學的雞爪比餿瓜好吃～520來我直播間，有啥當面問～」，態度坦蕩，表示自己絕對沒有對不起郭碧婷，網友則回應：「估計有些網友都迫不及待想問個明白」、「美女有老婆好看嗎」、「反向炒作？準備賣貨了？」、「靜觀其變」。

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向佐回應八卦謠言。（取材自微博）
向佐回應八卦謠言。（取材自微博）

向佐去年爆出偷吃傳聞，期間向佐神隱、郭碧婷則是低調沒回應，全由婆婆出面應對。日前女兒2歲生日、兒子百日宴也全都不見向佐身影，當時向太僅表示是台灣不給向佐簽證才無法來台。前些日子郭碧婷才被民眾直擊帶女兒搭機飛香港，但卻仍不見向佐在身旁陪伴。不過後來兩人頻頻合體拍照，出席活動，似乎已經和好。

向佐(右)、郭碧婷結婚4年，去年疑似傳出出軌事件。（取材自微博）
向佐(右)、郭碧婷結婚4年，去年疑似傳出出軌事件。（取材自微博）
向佐(右)、郭碧婷結婚4年，去年疑似傳出出軌事件。（取材自微博）
向佐(右)、郭碧婷結婚4年，去年疑似傳出出軌事件。（取材自微博）

香港 八卦 簽證

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