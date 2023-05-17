張衛健與神秘女被拍 老婆張茜笑他居然有緋聞

張衛健被拍和一名小女孩、長髮女子遊船。(取材自微博)

58歲港星張衛健2004年與張茜結婚，一直很甜蜜，張衛健更有「愛妻魔人」稱號，只是近日被港媒拍到與一名小女孩、長髮女子及外傭現身西貢碼頭，一起遊船，過程和女孩互動頻頻，對此他也澄清她們的身分。

張衛健過去演過多部電視劇和電影 ，其中「鹿鼎記」的韋小寶一角深植人心，他更以此劇入圍 台灣第36屆金鐘獎連續劇類最佳男主角，後期作品產量較沒有過去多，不過他和老婆恩愛、相戀、相知相惜的過程一直在粉絲間成佳話，他也曾在節目上分享，「我覺得我們應該可以算是一對老夫老妻，但還是可以一直在談戀愛。」

夫妻感情相當好，張衛健近期卻被拍到和神秘女子遊船，近日張衛健澄清原來長髮女及小女孩是2020年離世的好友錢國偉遺孀陳宛蔚，和其5歲女兒Abby。身為天主教徒的他稱，當日是神父叫他們坐船，神父也在場，他也有叫其他圈外朋友一同參與，不過他們都沒空。