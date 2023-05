盧靖姍的歌喉驚豔了很多人。(取材自微博)

香港 混血武打女星盧靖姍與韓庚婚後育有一女,她產後火速恢復身材,參加陸綜「乘風2023(乘風破浪的姐姐第4季)」,初舞台以一首「Standy by me」讓人驚豔,節目中以好歌藝聞名的歌手龔琳娜及劉惜君都對盧靖姍的表現相當訝異,劉惜君還表示想和盧靖姍合作,而兩人也在選組時組成二人搭檔。

搜狐娛樂報導,日前比賽中,盧靖姍、劉惜君深情對視演繹中英版「吻別」,最終得分805,超過同為兩人組的龔琳娜、美依禮芽「花海」的798分。

張學友的經典神曲基礎很強,現場劉惜君的聲音出來挺驚豔的,盧靖姍也沒有拉垮,而且這首歌曲也是突出國際化的理念,中英文對唱自由切換,讓人覺得盧靖姍完全是33位姐姐中的寶藏。

很多網友都在讚嘆,「盧靖姍太強了,我姐太漂亮了」、「她的音色像極了陳慧琳」。

「乘風2023」釋出姐姐們的練習室畫面,盧靖姍和劉惜君練習「吻别/Take Me To Your Heart」的畫面隨之曝光,網友大讚歌聲超好聽,「這嗓音我愛了」、「真的很會唱」,且光聽兩人練唱時就能聽出是實力派。